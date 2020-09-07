Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Akdeniz'de çatışma sinyali /07 Eylül 2020 20:32

Doğu Akdeniz'de çatışma sinyali

Yunanistan hükümeti, orduyu güçlendirme ve yeni silah alma planları yaptığını doğruladı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, yeni silah almak için müttefikleriyle görüştüklerini, ayrıntıların cumartesi açıklanacağını duyurdu. Petsas, "Türk liderliğinden Yunanistan'a karşı neredeyse her gün savaş tehditleri ve provokatif açıklamalar geliyor" dedi.

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Ankara-Atina hattındaki Doğu Akdeniz geriliminin tırmandığı bir dönemde, Yunanistan hükümeti yeni silah alıp orduyu genişletmeyi planladıklarını açıkladı. Yunan hükümet sözcüsü Stelyos Petsas, Atina’nın orduyu güçlendirmek için müttefikleriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

‘MİÇOTAKİS MACRON’LA GÖRÜŞECEK’

Petsas, Yunanistan’ın yeni silah almayı, ordu personelinin sayısını artırmayı ve savunma sanayini canlandırmayı planladığını belirtti. “Silahlı kuvvetlerimizi güçlendirmek için müttefiklerimizle görüşüyoruz” diyen Petsas, Başbakan Kiryakos Miçotakis’in ilgili planları cumartesi günü ekonomi politikaları hakkında yapacağı yıllık konuşmada ayrıntıyla açıklayacağını söyledi. Yunan hükümet sözcüsü, Miçotakis’in perşembe günü Korsika’da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile biraraya geleceğini de açıkladı.

‘TÜRKİYE’DEN HER GÜN SAVAŞ TEHDİDİ GELİYOR’

Petsas, “Türk liderliğinden Yunanistan’a karşı neredeyse her gün savaş tehditleri ve provokatif açıklamalar geliyor. Egemenlik haklarımızı korumak adına ne gerekiyorsa yapma kararlılığı ile siyasi, diplomatik ve operasyonel teyakkuz haliyle karşılık veriyoruz” dedi.

Geçtiğimiz hafta isim vermeden Reuters ajansına konuşan bir Yunan hükümeti yetkilisi, Atina’nın savaş uçağı almak için Fransa ve başka ülkelerle görüştüğünü söylemiş, habere yalanlama gelmemişti.

Yunan gazetesi Kathimerini ise muhafazakâr Miçotakis hükümetinin, birkaç milyar dolar tuttarında nakit rezervini savunma sektöründe kullanmak istediği yorumunu yaptı. Miçotakis’in, ülkedeki savunma şirketlerini özelleştirmek istediği de biliniyor.
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