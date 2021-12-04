Güney Kıbrıs Türkiye'ye meydan okudu

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Exxon Mobil ve Qatar Petroleum’a Akdeniz’de arama ruhsatı vermesi iki ülke arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia ederek, bunun kendi egemenlik hakları dahilinde olduğunu öne sürdü.



Türkiye ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni iki şirkete ruhsat vererek Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etmekle suçladı ve kendi yetki alanında izinsiz arama yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.



DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT AÇIKLAMA



Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Exxon Mobil ve Qatar Petroleum’a, adanın güneybatısında yer alan Kıbrıs’ın ilan edilen münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) bir bölümünde hidrokarbon araması için lisans vereceğini söyledi.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu hareketin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtilmişti.



Türk Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada doğalgaz aramasının planlandığı 5’inci parselin “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı olarak ilan edilmiş olduğuna” vurgu yapılarak söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilmişti. Açıklamada “hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk deniz yetki alanlarında izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği” vurgulanmıştı.



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dışişleri Bakanlığı “Türkiye, asılsız iddialarda bulunarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını tam olarak destekleyen konumunu göz ardı ederek, bir kez daha kasıtlı olarak uluslararası hukuka uymakta başarısız oluyor” ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs yönetimi bu bölgenin kendi kıta sahanlığına dahil olduğunu öne sürüyor.