Samanyolu Haber /Dünya / Güney Kıbrıs Türkiye'ye meydan okudu /04 Aralık 2021 12:05

Güney Kıbrıs Türkiye'ye meydan okudu

Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında Yunanistan'ın da dahil olduğu Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ExxonMobil-Katar Petrolleri Ortaklığına doğal gaz arama ruhsatı vermesini kınayan Türkiye'ye "Orası bizim egemenlik alanımız. Hidrokarbon çalışmaları kararlılıkla sürdürülecek" yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Exxon Mobil ve Qatar Petroleum’a Akdeniz’de arama ruhsatı vermesi iki ülke arasında yeni bir gerginliğe neden oldu. Kıbrıs Rum Yönetimi, Türkiye’nin Kıbrıs’ın kıta sahanlığını ihlal ettiğini iddia ederek, bunun kendi egemenlik hakları dahilinde olduğunu öne sürdü.

Türkiye ise Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni iki şirkete ruhsat vererek Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal etmekle suçladı ve kendi yetki alanında izinsiz arama yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN SERT AÇIKLAMA

Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Exxon Mobil ve Qatar Petroleum’a, adanın güneybatısında yer alan Kıbrıs’ın ilan edilen münhasır ekonomik bölgesinin (EEZ) bir bölümünde hidrokarbon araması için lisans vereceğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, bu hareketin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını ihlal ettiğini belirtilmişti.

Türk Dışişleri Bakanlığından dün yapılan açıklamada doğalgaz aramasının planlandığı 5’inci parselin “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından tek taraflı olarak ilan edilmiş olduğuna” vurgu yapılarak söz konusu ruhsat sahasının bir bölümünün Türkiye’nin kıta sahanlığını ihlal ettiği belirtilmişti. Açıklamada “hiçbir yabancı ülke, şirket ya da geminin Türk deniz yetki alanlarında izinsiz olarak hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunmasına fırsat verilmeyeceği” vurgulanmıştı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Dışişleri Bakanlığı “Türkiye, asılsız iddialarda bulunarak ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarını tam olarak destekleyen konumunu göz ardı ederek, bir kez daha kasıtlı olarak uluslararası hukuka uymakta başarısız oluyor” ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs yönetimi bu bölgenin kendi kıta sahanlığına dahil olduğunu öne sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Güney Kıbrıs Türkiye'ye meydan okudu Sonraki Haber >>

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Saray'ın koridorlarında gezen AKP'li 'CIA casusu' kim?

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

Trafiğe girmek istemeyen taksici, yolcuları indirdi: 'Gel sen sür'

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

TÜİK'e baskın gibi ziyaret için giden Kılıçdaroğlu içeri alınmadı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Angela Merkel askeri törenle uğurlandı

Hayallerimizi beraber büyütelim

Hayallerimizi beraber büyütelim

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

5.5 yıldır tutsak olan 10 askeri öğrenci tahliye edildi

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

La Palma'daki kabus şiddetini artırdı

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Maaşı tam 212 bin 590 TL, Peki kim bu Nadir Alparslan?

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meriç’i geçip mahsur kalan 17 sığınmacı donmamak için acil yardım istedi

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok

Meral Akşener'den Bahçeli'ye: Asıl milletin nefesi sizin ensenizde, kaçış yok
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:51:37