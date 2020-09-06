Doğu Akdeniz'de ipler geriliyor

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmaları konusunda gerginlik sürerken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat başladı.







Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Güvenlik Komutanlığının katılımıyla yapılan tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.





Tatbikatın bugün başladığını belirten Oktay, "Doğu Akdeniz'de diplomatik çözüm yollarıyla birlikte ülkemizin ve KKTC'nin güvenlik öncelikleri vazgeçilmezimizdir" dedi.





Oktay ayrıca, "Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadesine yer verdi.





Milli Savunma Bakanlığı söz konusu tatbikatın Kuzey Kıbrıs’la 6-10 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacağını duyurmuştu.





Savunma Bakanlığı bugün yaptığı bir başka açıklamada ise bölgede sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis araştırma gemisine Türk donanmasının eşlik etmeye devam ettiğini duyurdu.





Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor” denildi.





Açıklamada ayrıca bölgede "hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceği” ifadesine de yer verildi.





Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının yetki alanları konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Türkiye "kendi yetki alanı" içinde gördüğü bölgede sismik araştırma faaliyetleri yaparken, Yunanistan bu faaliyetleri "yasa dışı" olarak nitelendiriyor.