Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Akdeniz'de sıcak saatler /31 Ocak 2020 20:37

Doğu Akdeniz'de sıcak saatler

Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşımı ile ilgili gerilim, Türkiye'nin dördüncü gemiyi de bölgeye göndermesiyle tırmanışa geçerken, Ankara'nın bu adımı Yunan hükümeti ve ordusunu da harekete geçirdi.

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Yunanistan merkezli Kathimerini Gazetesi, Yunan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ve Yunan Kara Kuvvetleri Komutanı Konstantinos Floros'un, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'e gönderdiği dördüncü gemi ile ilgili Başbakan Kyriakos Mitsotakis'i bilgilendirmek için Başbakanlık Ofisi'ne geldiğini duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığı, 30 Ocak'ta sosyal medya hesabından, Doğu Akdeniz'e, Oruç Reis isimli yeni bir geminin yola çıktığını duyurmuştu. 

Son gönderilen Oruç Reis gemisi sismik bir araştırma gemisi. Halihazırda, Türkiye'nin bölgede dört gemisi bulunuyor. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Yavuz Sondaj Gemisi Fatih Sondaj Gemisi.

Gemiler çalışmalarını Türkiye donanması eşliğinde sürdürüyor. AKP yanlısı gazeteler, gemilerin milli imkanlarla üretildiğini duyururken, gemilerin faaliyet amacının bölgedeki enerji kaynaklarının tespit edilmesi olduğuna dikkat çekiliyor.

Türkiye kısa bir süre önce, Libya ile Deniz Yetki Alanları Mutabakatı imzalamış, anlaşma Yunanistan, Kıbrıs ve diğer Akdeniz ülkelerinin tepkisine neden olmuştu.

Euronews'un haberine göre, mutabakat, bir yandan Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı tartışmalarını körüklerken, diğer yandan Doğu Akdeniz'den çıkarılacak doğal gazın Avrupa ülkelerine taşınmasını öngören büyük EastMed projesini etkileme potansiyelini içinde barındırıyor.

Bu denklemin bir parçası olarak, Türkiye Libya'ya asker gönderme tezkeresi çıkarmış ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da, Libya'ya asker sevkiyatının başladığını duyurmuştu.

Libya'da halihazırda, Suriye'de savaşan cihatçı militanların Halife Hafter'e karşı, Fayez es Sarrac hükümet güçleri saflarında savaştığı belirtiliyor.
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