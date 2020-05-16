Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor /16 Mayıs 2020 21:27

Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarını sonlandırması için yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyulduğunu bildirdi.

SHABER3.COM

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle tele-konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye uyarı kararı çıktı. 

Toplantının akabinde yapılan açıklamada, “Türkiye’nin bu eylemlerini (Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları) sonlandırması için AB’nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz.” denildi.

AB: KIBRIS'IN ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ

Türkiye’ye bir defa daha Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, Ankara’dan uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesi istenildi.

Türkiye’nin Kıbrıs açıklarına yeni bir sondaj gemisi gönderme kararı sebebiyle AB'nin konuya dair pozisyonunu bir defa daha hatırlatma ihtiyacı duyduğu belirtildi.

"AB, Kıbrıs’la tamamen dayanışma içindedir." vurgusu yapılan açıklamada, diyalog için elverişli şartların oluşturulması gerektiği ifade edildi.

Türkiye son olarak geçen ay Kıbrıs açıklarında hidrokarbon çıkarma planları kapsamında sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’e göndermişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor Sonraki Haber >>

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

NAAT GECESİ 2020 bu akşam

Nükleer Santrali yıktılar

Nükleer Santrali yıktılar

İlginç Kamyon kazası

İlginç Kamyon kazası

Kimyasal fabrikada patlama

Kimyasal fabrikada patlama

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Arınç: Her akşam camilerden mevlit, dua, salavat okunması bence bid'attır

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Kanter’in başlattığı kampanyaya ünlülerden destek

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Metin Külünk’ten ilginç Marmaray paylaşımı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Uçak elektrik kablolarına çarptı

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Canını hiçe sayan adam son anda kurtuldu

Yol verdiğine pişman oldu !

Yol verdiğine pişman oldu !
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:41:17