Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanlarının yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle tele-konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıdan Türkiye'ye uyarı kararı çıktı.





Toplantının akabinde yapılan açıklamada, “Türkiye’nin bu eylemlerini (Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları) sonlandırması için AB’nin yaptığı sayısız çağrıya halen cevap vermemiş olmasından üzüntü duyuyoruz.” denildi.



AB: KIBRIS'IN ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ





Türkiye’ye bir defa daha Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, Ankara’dan uluslararası hukuk çerçevesinde Kıbrıs’ın egemenliğine saygı göstermesi istenildi.





Türkiye’nin Kıbrıs açıklarına yeni bir sondaj gemisi gönderme kararı sebebiyle AB'nin konuya dair pozisyonunu bir defa daha hatırlatma ihtiyacı duyduğu belirtildi.





"AB, Kıbrıs’la tamamen dayanışma içindedir." vurgusu yapılan açıklamada, diyalog için elverişli şartların oluşturulması gerektiği ifade edildi.





Türkiye son olarak geçen ay Kıbrıs açıklarında hidrokarbon çıkarma planları kapsamında sondaj gemisi Yavuz’u Doğu Akdeniz’e göndermişti.