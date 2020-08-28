Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Akdeniz'de tehlikeli gerginlik /28 Ağustos 2020 21:19

Doğu Akdeniz'de tehlikeli gerginlik

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Girit Adası'ndan kalkarak, Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan Yunanistan'a ait 6 adet F-16 uçağının, önleme yapılarak bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Türk Hava kuvvetlerine ait radar sistemleri tarafından Girit Adası'ndan kalkan ve GKRY'ye doğru giden 6 adet F-16 uçağı tespit edildi. 

Açıklamada, "Navtex ilan edilen bölgeye yaklaşan söz konusu askeri trafiklere gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla Türk Hava kuvvetlerine ait F-16 uçakları tarafından Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yapılmış, uçakların Yunanistan'a ait olduğu teşhis edilmiş ve bölgeden uzaklaştırılmıştır. Deniz ve Hava Kuvvetlerimiz, Doğu Akdeniz'de de hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak konusunda sonsuz bir kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir" denildi. 

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