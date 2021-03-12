Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Akdeniz'i yeniden ısıtan tatbikat /12 Mart 2021 10:22

Doğu Akdeniz'i yeniden ısıtan tatbikat

Amerika Birleşik Devletleri Donanmasına ait taşıyıcı taarruz grubu Dwight D. Eisenhower uçak gemisi (IKE CSG), Akdeniz'de Yunanistan Donanmasına bağlı unsurlarla birlikte yürütülen tatbikata katıldı.

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Yunan Donanmasına ait birliklerin, IKE CSG ile birden fazla alanda faaliyet gösterdiği belirtildi.

Ortak tatbikatta iki Yunan denizaltısının yanı sıra hava unsurları da görev aldı.


ABD Donanmasından yapılan açıklamada, tatbikatın bir bütün olarak Yunan Genelkurmay Başkanlığıyla (HNDGS) ile ABD makamları tarafından planlandığı ve koordine edildiği, amacın NATO operasyonel ve taktik prosedürlerini kullanarak ortak yetenekleri geliştirmek olduğu dile getirildi.

Yunanistan'ın 'bölgesel barış ve istikrara bağlılık gösteren' hayati öneme sahip bir NATO müttefiki olduğuna vurgu yapılan açıklamada, ABD'nin, Yunanistan'ı Doğu Akdeniz bölgesinde istikrarın dayanağı olarak gördüğü ve bu ülkeyle her düzeyde daha yakın işbirliği geliştirmeye devam ettiğinin altı çizildi.

Tatbikatın ne zaman sona ereceği ile ilgili detay verilmedi.
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