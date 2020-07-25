Doğu Anadolu illeri koronadan kırılıyor: Hastanelerde tam doluluk

Sağlık Bakanlığı verilerinin “iç açıcı” olmadığını belirten Yaviç, özellikle Van ve ilçelerindeki sağlıkçılarda görülen vaka sayısına değindi. “Normalleşme” adımlarının ilan edildiği süreçte insanlarda eskiye dönüş algısının oluştuğunu belirten Yaviç, “Şehirlerarası otobüs araçlarının serbest bırakılması, AVM’lerin açılması, düğünlerin yapılmasına izin verilmesi ve daha bir çok durum yaşamı, salgınının olmadığı döneme evirdi. Bu süreç içerisinde tedbirler ciddi anlamda gevşetildi, sahada filyasyon çalışmaları neredeyse artık bırakıldı. Yaygın test uygulamasının bir türlü yapılamaması da farklı sıkıntılar doğurdu. Başkale örneğinde olduğu gibi; tesadüfen bulguları olan bir sağlık çalışanı testinin pozitif çıkması üzerine kurumda diğer sağlık çalışanlarına test uygulandı ve 10 sağlık çalışanında virüs tespit edildi. Bununla birlikte sağlık çalışanlarının kişisel koruyucu malzeme boyutuyla eskisi kadar desteklenmediğini de görüyoruz” dedi.







'POZİTİF VAKA OLANLAR EVE GÖNDERİLİYOR'





Artı Gerçek sitesinde yer alan habere göre denetimlerin eskisi kadar sık yapılmadığını ifade eden Yaviç, denetlenmesi zor bir tabloyla karşı karşıya olduklarını kaydetti. “Bundan sonraki süreçte de vaka sayısının artma ihtimali olacak” diyen Yaviç, “Açıklandığı ifade edilen tedbirlerin teorik söylemlerde kaldığı, pratikte uygulanmadığı ve sonuç alınamadığını gösteriyor. Şu an Van’da pandemi hastanelerinin Haziran ayı başından beri tam doluluk oranında olduğunu, bu dönem pozitif vaka oldukları aydınlatılmış olanların imzayla evlerine gönderildiğini biliyoruz. Filyasyon çalışmalarının eskisi kadar geniş çaplı değil de daha dar bir çerçevede yürütüldüğü yönünde tespitlerimiz var” diye konuştu.





'DENETİMLER YAPILMALI'





İktidarın insanların evde kalmasını gerektirecek ekonomik ve mali koşullar bulması gerektiğini belirten Yaviç, yine denetimlerin de çok sık yapılması gerektiği üzerinde durdu. Yaviç, şöyle konuştu: “Biz sürecin en başından beri toplumun pandemi sürecini dikkate alması gerektiğini, özelikle sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerektiği, maske kullanması noktasında dikkat edilmesinin zaruri olduğunu paylaşıyoruz. Bunu topluma tavsiye etmekle bitmiyor. Devletin bu yönde destekleyici politikalar ortaya koyması gerekiyor. İktidarın insanların evde kalmasını gerektirecek ekonomik ve mali koşulların yaratması gerekiyor. Özelikle yerelde bu denetimlerin çok ciddi bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. İkinci ve üçüncü dalgaların yaşanmaması, toplumun bu süreçte ciddi sağlık sorunları yaşanmaması ve atlatabilmesi için bu tür tavsiyelerde bulunabiliriz.”



