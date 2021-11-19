Doğu Anadolu sallandı! Erzurum, Muş ve Diyarbakır'da korkutan deprem





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.





Depremin 6,94 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Ağrı, Diyarbakır ve Muş'tan da hissedildi.





Depremin büyüklüğünü Kandilli ise 5.2 olarak duyurdu.





Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, yaptığı açıklamada, "Bölge Afet Koordinasyon Merkezimiz etkilerini araştırıyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.