Doğu Avrupa nüfus alarmı veriyor, en fazla risk Bulgaristan'da

BM Nüfus Fonu Doğu Avrupa Sorumlusu Allana Armitage, bölgedeki tüm ülkelerin artan dış göç ve azalan doğum oranları nedeniyle küçülme riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı. Armitage, "Batı Avrupa'nın aksine bu ülkeler dışarıdan da göç almıyor." şeklinde konuştu.







Euronews'te Enis Günaydın imzasıyla yayınlanan haberde en fazla tehdit altında olan ülkelerden Bulgaristan için yapılan tahminlerde ülkenin 2050'de nüfusunun çeyreğini kaybedeceği düşünülüyor.







Nüfusun bu oranda düşmesi ülkelerde iş açığı oluşturmanın yanı sıra sosyal sigorta sistemini de tehlikeye sokuyor.





'Gidişatı tersine çevirmek zor'





Nüfusun azalmasındaki sebepler arasında maaşların ve eğitim seviyesinin düşüklüğü, siyasi istikrarsızlık gibi etkenler bulunuyor.





Armitage, bu şartlar altında dışa göçü azaltmanın ve doğum oranlarını artırmanın zor olduğunu belirtti.





Yine de nüfus azalmasına karşı ülkelerin çeşitli önlemler alabileceğini söyleyen Armitage, çalışanlara daha fazla hak verilmesi, doğum izninin uzatılması, daha esnek çalışma saatleri gibi düzenlemelerin insanları dış göçten vazgeçirebileceğini ifade etti.





Yetkili, yeni mezunlara iş bulmaları konusunda yardımcı olmanın ve maaşları artırmanın da olumlu yönde etki edeceğini belirtti.