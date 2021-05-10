Doğu Kudüs'teki olaylarda yüzlerce kişi yaralandı

Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah bölgesindeki 30 Filistinli ailenin evlerinin tahliye edilerek, Yahudi yerleşimcilerin bu evlerle yerleştirilmeleri planları gösterilerin başlamasına neden olmuştu.

Hafta sonunda gerginlik arttı

İsrailli güvenlik güçleri ile Filistinliler arasında Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa çevresinde Cuma akşamı başlayan gerginlik Pazar gecesi de devam etti.

Pazar gecesi çıkan olaylarda Filistinli göstericilerin polise taş ve şişe attığı ve polisin de ses bombası ve toplumsal olaylara müdahale aracı (Toma) ile müdahale ettiği belirtildi. Filistinli doktorların verdiği bilgilere göre en az 14 gösterici yaralandı.

Cuma gününden bu yana devam eden gösterilerde çıkan olaylarda 300'den fazla kişi yaralandı. İsrail Yüsek Mahkemesi'nin Şeyh Cerrah mahallesindeki tahliyelerle ilgili Pazartesi günü karar vermesi bekleniyordu. Ancak çıkan olayların ardından mahkeme kararı ertelediğini duyurmuştu.





İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu İsrail "aşırılık yanlılarının Kudüs'ün huzurunu bozmasına izin vermeyecek, kanun ve düzeni kararlı ve sorumlu bir şekilde uygulayacağız" dedi. Netanyahu sözlerine şöyle devam etti "Bütün dinler için ibadet etme özgürlüğünü devam ettireceğiz ve şiddetli kargaşalara izin vermeyeceğiz."





ABD endişesini dile getirdi

ABD Doğu Kudüs’te çıkan olaylarla ilgili "çok endişeli" olduğunu açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin endişelerini aktardı.





ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, Sullivan'ın İsrail'den "Kudüs Günü anmalarında suküneti sağlamak için gerekli tedbirleri almasını" istediğini kaydetti.





Kudüs Günü İsrail'in kutsal mekanların bulunduğu Eski Şehri de içine alan Doğu Kudüs'ü 1967 yılında işgal etmesini kutlamak için yapılıyor. Ancak her yıl yapılan anma törenleri provakatif olarak algılanıyor. Törenler sırasında polis eşliğinde İsrail milliyetçilerinin katıldığı geçit töreni Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan başlıyor, Müslüman Mahallesi'nin içinden geçerek Ağlama Duvarı'nda son buluyor.





Ordu Radyosu’na açıklama yapan eski bir savunma yetkilisi olan Amos Gilad geçit töreninin bu yıl iptal edilmesi ya da Şam kapısı'ndan uzak tutulması gerektiğini söyledi.









BM Güvenlik Konseyi toplanıyor

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin Doğu Kudüs'te artan şiddet olayları üzerine Pazartesi günü acil olarak toplanma kararı aldığı bildirildi.





Times of Israel gazetesinin haberine göre Konsey, Tunus'un talebi üzerine kapalı kapılar ardında toplanacak.





İsrail ve Filistin arasında Kudüs'ün statüsü konusundaki gerginlik çok eskilere dayanıyor. İsrail 1967 yılındaki savaş sonrasında işgal ettiği Doğu Kudüs dahil kentin tamamını başkenti olarak görüyor. Filistinliler ise Doğu Kudüs'ü başkentleri olarak görüyor.