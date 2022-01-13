Samanyolu Haber /Politika / Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!.. /13 Ocak 2022 08:05

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

32. günde yayınlandığı ilk günde çokça konuşulan, şu sıralarda Z kuşağı tarafınan sosyal medya mecralarından yeniden popüler hale getirilen Doğu Perinçek'in Ünlü 'Sen Abdülhamit'i savundurm' repliği yeni bir boyut kazandı.

Doğu Perinçek Abdülhamit'i savundu!..

SAMANYOLUHABER - ATİNA
 Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayında, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve viral haline gelen tartışmaya ilişkin konuştu.
TVNET'te canlı yayınlanan Sert Sorular programının bu haftaki konuğu Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu.

Gazeteci Taha Hüseyin Karagöz'ün, Ertuğrul Kürkçü ile yaşadığı ve sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alan 'Abdülhamid'i savundun' tartışmasının öncesinde neler yaşandığını sorması üzerine Perinçek, yanlış anlaşıldığını ifade etti.

YILLAR SONRA GELEN NEDAMET

Erdoğan rejiminin 'TABU'larından biri olan Abdülhamit'le ilgili NEDAMET getirmesi istenmişcesine 'Abdülhamit'i savunmak suç değil' diyerek Erdoğan Rejimine bağlılığını belirten bir nedamet getirmiş oldu.

KÜRKÇÜ İLE YAŞANAN KAVGA

Perinçek, '"Kürkçü, Arkadaşlarını satıp samalığa kaçan bir insan, konu Abdülhamid'i savunmak değildi yani, o onun bir parçası. 12 Mart döneminde sosyalist olmaktan pişman olduğunu söyledi. Abdülhamid'i de savundu. Suç mu? Değil ama onun kimliğine devrimciliğine ters bir olay." dedi.

DÖNEKLİK

Programı hatırlayanlar, Türk siyasi tarihinin 'en çok taraf değiştiren' (dönek) figürü Doğu Perinçek'in Bülent Uluer ve Ertuğrul Kürkçü'yü döneklilkle suçladığı anları acı bir tebessümle anıyor, 'Her devrin adamı' Doğu Perinçek'n dönme hızına yetişemiyor.

KOMEDİ PROGRAMLARINA KONU OLDU

Bu 'ünlü' sahne, Güldür Güldür proğramında da farklı bir tarzda kullanılmıştı.
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