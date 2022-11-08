Samanyolu Haber /Politika / Doğu Perinçek bildiğiniz gibi: Yine çark etti /08 Kasım 2022 11:35

Doğu Perinçek bildiğiniz gibi: Yine çark etti

Erdoğan Rejiminin küçük ortağı, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Kandil'e yaptığı 'kucaklaşma' çağrısının ardından sosyal medya hesabından yeni paylaşımda bulundu. Perinçek, "Türkiye'de artık açılım veya çözüm kesinlikle olmayacak" dedi.

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Geçen günlerde Vatan Partisi Mardin İl Kurultayı'nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'ya kucaklaşma çağrısı yaptı.

Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.


"AÇILIM VE ÇÖZÜM KESİNLİKLE OLMAYACAK"

Bu sözlerinin ardından bugün sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Perinçek, "Türkiye'de artık 'açılım' veya 'çözüm' kesinlikle olmayacak. Bu ABD ve İsrail'in beklentisidir. Güneydoğu bölgemizde halkımız fabrika istiyor, iş istiyor, kamu hizmeti istiyor, terörün kesinlikle bitmesini istiyor, huzur istiyor. Çözülecek sorunlar bunlardır" dedi.

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİRİLECEK"

"PKK terör örgütü bitirilecek" diyen Perinçek, "Vatanımızın her köşesine huzur gelecek. Üreticilerin Millî Hükümeti önderliğinde Üretim Devrimi başarılacak. Güneydoğulu gençlerimiz başta olmak üzere herkes iş sahibi olacak" ifadelerine yer verdi.
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