Doğu Perinçek bildiğiniz gibi: Yine çark etti

Perinçek, "Kandil'e sesleniyoruz, elinizdeki ABD silahını bırakın, Türkiye sizi kucaklamaya hazır. Amerikan silahıyla birbirimizi vurmayalım, kucaklaşalım" ifadelerini kullandı.





"AÇILIM VE ÇÖZÜM KESİNLİKLE OLMAYACAK"

"PKK TERÖR ÖRGÜTÜ BİTİRİLECEK"

Geçen günlerde Vatan Partisi Mardin İl Kurultayı'nda konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, PKK'ya kucaklaşma çağrısı yaptı.Bu sözlerinin ardından bugün sosyal medya hesabından yeni paylaşım yapan Perinçek, "Türkiye'de artık 'açılım' veya 'çözüm' kesinlikle olmayacak. Bu ABD ve İsrail'in beklentisidir. Güneydoğu bölgemizde halkımız fabrika istiyor, iş istiyor, kamu hizmeti istiyor, terörün kesinlikle bitmesini istiyor, huzur istiyor. Çözülecek sorunlar bunlardır" dedi."PKK terör örgütü bitirilecek" diyen Perinçek, "Vatanımızın her köşesine huzur gelecek. Üreticilerin Millî Hükümeti önderliğinde Üretim Devrimi başarılacak. Güneydoğulu gençlerimiz başta olmak üzere herkes iş sahibi olacak" ifadelerine yer verdi.