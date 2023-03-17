Doğu Perinçek, ‘cumhur’dan randevu istemiş



Perinçek, AKP’nin Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) flörtü için, “Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor” dedi.





Habertürk yazarı Bülent Aydemir’in aktardığına göre Ankara’da gazetecilerle bir araya gelen Perinçek, cumhur ittifakında yer alma iradesini ortaya koyarken, ittifakı destekleyen HÜDA-PAR ve HDP’yle ilgili soruları yanıtladı.

Perinçek şunları söyledi:







*HÜDA-PAR’ın kamuoyu önünde ittifak içinde gösterilmesi, seçim kaybettirecek, ittifaka çok oy kaybettirecek bir olay. Millet ittifakına, ‘Siz PKK’yla işbirliği yapıyorsunuz‘ derken siz de öbürüyle yapıyorsunuz.





*Belki de bir tuzak. Bundan AK Parti de rahatsız; MHP de kaynıyor.





*Anayasa Mahkemesi’nin serbest bıraktığı 540 milyon lirayı Hazine ve Maliye Bakanı HDP’ye vermesin. AYM yanlış karar verebilir.





*Maliye bakanı da diyecek ki bu dava sonuçlanıncaya kadar milletin parasını size vermeyeceğim.





Manşetten itiraz

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık, HÜDA-PAR Erdoğan’a desteğini açıklamasına manşetten çıkışmıştı.





Gazete ismini açıklamadığı bir AKP’li milletvekilinin buna itiraz ettiğini yazarak, şunları söylediğini iddia etmişti: “Doğu-Güneydoğu’dan üç-beş vekil peşine düşerken, tüm Türkiye’de milletvekili kaybedeceğiz.”