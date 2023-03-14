Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Perinçek de adaylığını ilan etti /14 Mart 2023 19:08

Doğu Perinçek de adaylığını ilan etti

Cumhur İttifakı'nın en büyük savunucularından biri olan Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde Cumhurbaşkanı adayı olduğu açıklandı.

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14 Mayıs'ta yapılacak olan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine yaklaşılırken, siyaset arenası da hareketlenmeye başladı.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olurken, aylarca süren toplanın ardından Millet İttifakı da adaylarının CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olduğunu açıkladı.

Adaylar açıklanıyor
İttifak için görüşmeler devam ederken diğer partiler de cumhurbaşkanı adaylarını açıklamaya başladı.

Geçtiğimiz günlerde Memleket Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce olmuştu.

Doğu Perinçek aday oldu
Son olarak Vatan Partisi de partinin Lideri Doğu Perinçek'in adaylığını resmen ilan etti.

Yapılan ittifaklara katılmayan Perinçek, tek başına seçime girmeye karar verdi.

Adaylığının ilanından önce resmi sosyal medya hesaplarında, Perinçek’i 100 bin imza ile aday göstermek için çalışmalar başlatıldı.
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