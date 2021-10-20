Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi: Masada bize de yer ver

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek koalisyon çağrısı yaptı. Perinçek, " AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Türkiye'yi beraber yönetmeli" ifadelerini kullandı.





AK Parti hükümetinin yaşanan sürecin farkında olmadığını belirten Perinçek, "Doğrudan doğruya Türkiye'yi kasteden bir komplo var. 'Kılıçdaroğlu suç işledi, atarız hapse cezalandırırız'. Olay bu değil. Çin'de yapılan MENA Konferansına, İran'da yapılan İslami Uyanış Konferansı'na bir tek Vatan Partisi çağırıldı. Biz de merkeze Doğu Akdeniz'i koyduk ve onu anlattık." dedi.





"TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE YÖNETMELİYİZ"

AK Parti'nin statükosunu değiştirmesi gerektiğini ve bir koalisyon hükümeti kurmasını isteyen Perinçek, şöyle devam etti:





"MHP'den de doğru eleştiriler var. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım.

Dış politikada sadece ortak menfaat üzerinden siyaset yapılır. AK Parti güçlü, milleti birleştiren bir hükümet kurmalı."