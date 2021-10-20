Samanyolu Haber /Gündem / Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi: Masada bize de yer ver /20 Ekim 2021 11:20

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi: Masada bize de yer ver

Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek koalisyon çağrısı yaptı. Perinçek, "Türkiye’yi birlikte yönetmeliyiz" dedi.

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek koalisyon çağrısı yaptı. Perinçek, " AK Parti, MHP ve Vatan Partisi Türkiye'yi beraber yönetmeli" ifadelerini kullandı.

AK Parti hükümetinin yaşanan sürecin farkında olmadığını belirten Perinçek, "Doğrudan doğruya Türkiye'yi kasteden bir komplo var. 'Kılıçdaroğlu suç işledi, atarız hapse cezalandırırız'. Olay bu değil. Çin'de yapılan MENA Konferansına, İran'da yapılan İslami Uyanış Konferansı'na bir tek Vatan Partisi çağırıldı. Biz de merkeze Doğu Akdeniz'i koyduk ve onu anlattık." dedi.

"TÜRKİYE'Yİ BİRLİKTE YÖNETMELİYİZ"
AK Parti'nin statükosunu değiştirmesi gerektiğini ve bir koalisyon hükümeti kurmasını isteyen Perinçek, şöyle devam etti:

"MHP'den de doğru eleştiriler var. AK Parti, MHP ve Vatan Partisi'nin birlikte Türkiye'yi yönetmesi lazım.
Dış politikada sadece ortak menfaat üzerinden siyaset yapılır. AK Parti güçlü, milleti birleştiren bir hükümet kurmalı."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi: Masada bize de yer ver Sonraki Haber >>

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şam'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Doğu Perinçek, Erdoğan'a seslendi

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

Ankara'da korkutan doğalgaz patlaması

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

IŞİD'in Kandahar'daki intihar saldırısının görüntüleri ortaya çıktı

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Öztrak, Erdoğan'In 'suç işlediği' videoyu yayınladı Habertürk yayını kesti

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Merkez Bankası'nda Türkiye'ye ait 1 sent bile yok

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Erdoğan'ın 'berberi' bile şehir eşkıyalığına soyunmuş

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Gündemi sarsacak iddia: Hükümet döviz kurunu kasıtlı yükseltiyor!

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

Erdoğan’ın “suç işlediği” videosu ortaya çıktı

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze

İşte savunma sistemlerinin durduramadığı hipersonik füze
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:14:37