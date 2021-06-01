Doğu Perinçek ile Sedat Peker arasında söz düellosu

Program sunucusunun "Mossad'ın kontrolünde olduğunu neye dayanarak bunu fark ettiniz?" sorusan ise Perinçek "Bütün bilgiler dayanak" yanıtını verdi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, katıldığı televizyon programında Sedat Peker için 'Mossad'ın avucunda! Tekrar ediyorum, bakın bu ilk defa burada açıklanmış oluyor, Mossad'ın kontrolünde. Peki Dubai'ye nasıl gitmiş? Balkanlar ondan sonra Fas, Fas'tan Dubai. Dedi

Twitter hesabı üzerinden yeni açıklamalar yapan Peker, "CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?" çıkışını yaptı.





Peker'in Perinçek hakkındaki paylaşımları şu şekilde:





Sayın Doğu Perinçek, benim CIA'nın Mossad’ın elinde olduğum çok komik. Ancak sizin saplantılı Çin hayranlığınız bir gerçek. Ak Parti'ye destek veriyorum diye beni eleştiren siz, şuan benim yerime geçtiniz. Siz destek veriyorsunuz. Bunu da CIA veya Mossad mı organize etti?

Bu sürecin ilk başından beri sadece bir özür beklemiştim. Sadece bana hakaret edilip saygısızlık yapılması olayı buraya getirdi. CIA ile Mossad'ın bununla ne ilgisi var. Siz deli misiniz?

Beni kullanarak ülke güvenliği tehlikede diye bahane uydurmayın. Bu benim şahsi meselem. Anlattığım her şey de kriminal suç gruplarına ait. Devleti hiçbir zaman suçlamadım.

Biz Başbuğ Alparslan Türkeş’ten öğrendiğimiz; ne Amerika, ne Rusya ne de Çin, her şey Türklük için öğretisiyle büyüdük. Aydınlık’ta manşet yaparak şehit ettirdiğin ülkücüleri de anlatsana.

Ülkücü katili Doğu Perinçek benim Mossad’ın etkisinde olduğumu söylüyor. Son videomda ne söyledim? Neden Filistin’e 10 tane SİHA göndermiyoruz dedim. Mossad’dan korkan bir adam bunu söyleyebilir mi? Bu yaşta torununu sev, siyaseti gençlere bırak.