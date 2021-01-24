Doğu Perinçek partisinden istifa edenleri 'Ajanlıkla ' suçladı

Vatan Partisi'ndeki peş peşe istifaları değerlendiren Doğu Perinçek, "Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım" sözlerini sarfetti.





Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Habertürk'te katıldığı programda Partisinden istifa edenleri "Ajanlıkla ' suçladı :





"Türkiye'de en çok izlenen insan Doğu Perinçek. Vatan Partisi şu anda çığ gibi büyüyor. Mardin, Hakkari, Yüksekova, Aydın, Balıkesir Türkiye'nin her yerinde büyüyor. PKK'nın çatısı altında olan sol ile tabii ki karşı karşıyayız. Onlar niye beni benimsesin. Sizin bahsettiğiniz şahıslar da Vatan Partisi'nin 'HDP kapatılsın' programına karşı çıkan, Türk milletiyiz kavramını dışarı çıkartan Biden'in, PKK'nın, F.... nün dostu olan şahıslar. 10 tanesi medyadan açıklama yaptı, partimize bağlıyız diye, 29 tanesi partiden ayrılmış insanlar, bir kısmı da hala konuşulan insanlar.









"Partinin HDP kapatılsın tavrına karşı koyan insanlardır"

"Esas olarak partinin HDP kapatılsın tavrına karşı koyan insanlardır. Onlar partimiz için ayak bağı. Parti programına karşı olduğu için haysiyet kuruluna verip atarız. Türk milletiz kavramına karşı çıkmışlardır. Türk milleti olduğumuz için Kürdistan programını bozduk. Türk Milletiyiz kavramı bizim için vazgeçilmez kavram. 108 değil 108 bin kişi 'Türk milletiyiz' kavramına karşı çıksın hiç fark etmez, atarız.





"Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim"

"Burada partinin oybirliği kararı söz konusu. Vatan Partisi bu tür eğilimler çıktığı zaman onları eğitmeyi çalışır. En son 4-5 gün içinde 700 kişiyi topladım zum üzerinden. Benim karşıma sahte solu getirmeyin. Orada bizim duruşumuz son derece önemlidir. Ben 1968 gençlik hareketin lidereyim. Deniz Gezmişler, Mahir Çayanlar benim emrimdeki kişilerdir. Silahlı mücadele girişimi başlayınca, onların karşısına ben çıktım ama gene çıkarım."