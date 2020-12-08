Doğu Perinçek'e haddini bildirdi!

SAMANYOLUHABER- İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem kanal kanal dolaşarak masum insanları ve Cumhur İttifakı'nın (Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi) haricindeki siyasi partileri "vatan haini" ve "terörist" olmakla itham eden Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek'e ağzının payını verdi.





1971 yılından beri Sakarya Arifiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hizmet veren Tank-Palet Fabrikası'nın BMC'nin sahibi Ethem Sancak ile ortağı Katar Silahlı Kuvvetleri'ne bilabedel devredilmesi Haber Global'de tartışıldı.



Tartışma esnasında Perinçek, Tank-Palet'in Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'a aşık olduğunu belirten Ethem Sancak ile ortağı Katar ordusuna peşkeş çekilmesini eleştiren Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti'nin vatan haini olduğunu iddia etti.

ERDEM: MİLLET SİZİN BU KIZGIN YÜZÜNÜZDEN BIKTI

Perinçek'in "Terör örgütleri ile birlikte hareket ediyorlar." ithamına sinirlenen İyi Partili Prof. Dr. Bahadır Erdem, "Millet sizin bu üslubunuzdan, bu kızgın yüzünüzden, kavganızdan, nefretinizden bıktı." ifadelerini kullandı.

Erdem, Perinçek'in İyi Parti'ye yönelik "vatan hainliği" ithamına karşılık, "Bu sözleri hak ettiniz, çünkü bir partiye bu sözleri söylemek kimsenin haddi değil. Bu 18 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarının ve ortağının ve de sizin gibi küçük küçük küçük ortaklarının alışkanlık haline getirerek karşısındaki terörizmle suçlayarak kendinizi zeytinyağı gibi çıkarmak politikanızdan başka bir şey değil." dedi.



İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, AKP lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük ortağı Doğu Perinçek'e "Herkes haddini bilsin, otursun yerine." dedi.







"SİZ NE BİÇİM VATAN-MİLLET SEVGİSİNE SAHİPSİNİZ Kİ!"





Erdem, Perinçek'in desteklediği AKP'nin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında vatandaşa sadece 6 milyar TL yardımda bulunduğunu, buna mukabil ihale zengini iki müteahhit şirketin toplam 13 milyar liralık vergi borcunu sildiğini söyledi.





Erdem, Perinçek'e hitaben, "Siz ne biçim vatan-millet sevgisine sahipsiniz ki iki müteahhidin bu kadar borcunu silen bir iktidarın yanında duruyorsunuz. Bunları hiç boşuna konuşmayın. Millet neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor." diye konuştu.







"DEVAMLI İNSANLARI SUÇLAMANIZDAN BIKTIK, USANDIK!





Kızgınlığı yüzüne akseden Erdem şunları söyledi: "Millet devamlı ülkeyi bölmenizden bıktı. Sayın Perinçek sizin ve desteklediğiniz partinin (AKP) devamlı insanları suçlayarak hareket etmenizden bıktık. Bir partiyi vatan hainliği ile suçlamak sizin haddinize değil. Herkes haddini bilsin, otursun aşağıya."