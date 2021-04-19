Samanyolu Haber /Politika / Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu'na teklif /19 Nisan 2021 21:49

Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu'na teklif

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kendisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olarak "Kanka oldular" ifadesini kullanan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na naklen yayında "görüşme" teklifi yaptı.

SHABER3.COM

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kendisiyle ilgili iddiaları üzerine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu’na naklen yayında "görüşme" teklifi yaptı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun konuk olduğu bir Youtube programında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili öne sürdüğü "Perinçek'le kanka oldular" iddiası üzerine Vatan Partisi Genel Başkanı Doğru Perinçek'ten çağrı geldi.

Perinçek, Twitter hesabı üzerinden Davutoğlu’na herhangi bir televizyon programında naklen yayında "görüşme" teklifi yaptı.

Ahmet Davutoğlu, “Hadi Özışık’la perde arkası” programında Doğu Perinçek’le ilgili “28 Şubat’ın ideoloğu Perinçek bugün Erdoğan’ın kankası, beraberler. Benim anlayamadığım denklem de bu. Perinçek’in sermaye bağlantılarıyla Erdoğan’ın sermaye yakınlıklarına bakın bakalım, kimler çıkar? Türkiye, Doğu Türkistan’a neden ses çıkarmıyor, bir bakın bakalım kimler çıkar?” ifadelerini kullanmıştı.

Perinçek'in Davutoğlu'na çağrısı şöyle:

"Eski Başbakan Sayın Ahmet Davutoğlu, 18 Nisan 2021 günü bir youtube kanalında Vatan Partisi’ne, Ulusal Kanal’a ve Doğu Perinçek’e yönelik bazı iddialarda bulundu.

Sayın Davutoğlu’na istediği televizyon kanalında, naklen yayında, milletimizin önünde Türkiye’nin sorunlarını ve iddialarını medenî ölçüler içinde görüşmeyi öneriyorum. Dikkat edilirse “tartışma” kavramını kullanmıyorum, görüşelim.

Eğer Sayın Davutoğlu benimle kamuoyu önünde görüşmekten çekiniyorsa, Vatan Partisi’nin Genel Başkan Yardımcılarından biriyle de görüşebilir.

Sayın Davutoğlu’na ve kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımla."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğu Perinçek'ten Ahmet Davutoğlu'na teklif Sonraki Haber >>

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

İşte Denetimli Serbestlik'le ilgili merak edilenler

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Küçük bir araca kaç çocuk binebilir?

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

Nehrin ortasında buz üzerinde mahsur kaldı

'Etme bulma dünyası'

'Etme bulma dünyası'

Fırtınadaki Gemi

Fırtınadaki Gemi

Nehirde can pazarı

Nehirde can pazarı

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Saadet, AKP'yi iftar sofralarıyla vurdu

Sahura "128 Milyar dolar nerede" manisi ile uyandılar

Sahura
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:14:47