Doğu Perinçek'ten yeni 'Taliban' yorumu

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, "Taliban, Mustafa Kemal Paşa'nın Türkiye'de yaptığı gibi Afganistan'ın Kurtuluş Savaşını başardı" derken, Afganistan'a çağdaşlaşmanın, kadın-erkek eşitliğinin Taliban'dan geleceğini öne sürdü.





Habertürk yayınında Afganistan'daki gelişmeleri değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:





"Taliban ile temasımız olmadı ama olacak. Olmaması mümkün değil.





"Biz Amerika'nın Avrupa'nın gözüyle bakıyoruz Afgan halkına. Onun yazdığı destana bakmıyoruz da, Amerikalıların onlara duyduğu nefret, altta kalmanın verdiği sancılar, hor görmeler, aşağılamalar, biz İstiklal Savaşı vermiş Atatürk'ün ülkesinden buna bakmıyoruz da, çökmekte olan Batı medeniyetinin Asyalılara bakış açısıyla bakıyoruz. Ayağında şalvar var, yok bilmem sakalı var falan.





"Kadın spikeri çıkardılar, onun önünde basın açıklaması yaptılar.





"Afganistan'ın seçeneklerini, Amerika veya Taliban, Taliban'dan modernlik, çağdaşlaşma, kadın-erkek eşitliği, oradan gelecek. Oradaki süreçler, oradaki çelişmeler, Afgan halkı getirecek. Yoksa Amerika oraya çağdaşlık getiremez."