Doğu seçmeninden ezber bozan anket

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugün kaleme aldığı yazısı nda Doğu Anadolu bölgesinin son oy oranlarına dikkat çekti. "“Siz bir de rakamları görseniz” diye mail atmış bir okurum. İşareti aldım, buldum, gördüm." diyen Pehlivan, önceki yazısında "CHP’nin Şanlıurfa’daki etkisinin ciddi oranda arttığını, doğuda rüzgârın ana muhalefet partisinin lehinde estiğini" dile getirdiğini ifade etti.Diyarbakır merkezli araştırma şirketi Rawest’in mart ayında yaptığı anketin masasında olduğunu aktaran Pehlivan, "Urfa’da “Bu pazar seçim olsa” sorusuna yanıt verilmişti. O araştırmadan öne çıkan tablo şuydu" diyerek şunları aktardı:- AKP’ye daha önce oy vermiş her 100 seçmenden yaklaşık 15’i iktidar partisinden uzaklaştı. Bu seçmenlerden altı kişi kararsız ve boykot pozisyonuna çekildi. Diğerleri ise CHP, DEVA, Gelecek ve HDP’ye yöneldi.- Kararsızlar dağıtılıp 2018 seçimleriyle karşılaştırınca, AKP’nin oy kaybı daha net görülüyordu. İktidar partisi yüzde 52.8’den 45.3’e geriledi. HDP’nin oyu ise yüzde 29.3’ten 26’ya düştü. MHP’ye gelince, parti yüzde 9.2’den 7.1’e gerilemiş, yani Urfa’daki oylarının yüzde 23’ünü kaybetmişe benziyordu.- CHP ise ildeki oyunu neredeyse üç katına çıkardı. 2018’de yüzde 3.5 alan ana muhalefet partisi, mart ayındaki ankette 9.9’u yakaladı.- DEVA 3.9 puan alırken Gelecek Partisi ise 2.7 puana erişti."Yaklaşık 1 milyon 150 bin kişilik nüfusuyla Doğu Anadolu’nun en büyük ilinde durum ne?" diyen Pehlivan, Van için de durumu şöyle aktardı:- İlde AKP’ye daha önce oy vermiş her 100 seçmenden yaklaşık 26’sı AKP’den uzaklaştı. Bunların sekizi kararsız veya seçimi boykot etmeyi planlıyor.- Kararsızlar dağıtılıp 2018 rakamlarıyla karşılaştırma yapıldığında, iktidar partisinin 6.7 puan kaybedip yüzde 24.5’e gerilediği görülüyor. HDP ise 2 puan kaybedip 58.6’ya düştü.- CHP’nin oyu ise yüzde 2.2’den 7.9’a çıktı, yani oyunu 3.5 katına çıkardı. DEVA’nın ildeki puanı 2.2 iken Gelecek’in seçmendeki karşılığı şu an 1.4 görülüyordu.