Samanyolu Haber /Dünya / Doğu Türkistanlılar’dan Kış Olimpiyatları’na Tepki /24 Ocak 2022 08:46

Doğu Türkistanlılar’dan Kış Olimpiyatları’na Tepki

Doğu Türkistanlı bir grup, Çin’in başkenti Pekin'de gerçekleşecek olan 2022 Kış Olimpiyatları’nı protesto etmek amacıyla İstanbul Bakırköy’deki Olimpiyatevi önünde toplandı.

SHABER3.COM

Çin aleyhine sloganlar atan protestocular daha sonra yaptıkları basın açıklamasında, olimpiyat oyunlarının Çin'de düzenlenmemesi için uluslararası kamuoyuna çağrıda bulundu.

Çin’in, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’na ev sahipliği yaparak, uygulamakta olduğu soykırım suçunu meşrulaştırmaya çabaladığını ifade eden Doğu Türkistan Spor ve Gelişim Derneği Başkanı Tahir Gökbayrak, “İnsan Hakları, barış gibi evrensel değerlerin sembolü olan olimpiyat oyunlarının İnsan haklarının tamamını ihlal edip, soykırım suçu işlemekte olan Çin’de gerçekleşmesi, Doğu Türkistan STK’ları ve halkı olarak bizi derinden üzmekte ve kaygılandırmaktadır. Bizler, Doğu Türkistan’da soykırım suçu devam ederken, Pekin’de gerçekleşecek olan olimpiyatlara katılmayı Çin’in zulüm ve soykırımına destek vermek olarak görmekteyiz ve duyarlı insanların da meseleyi bu şekilde görmesini temenni etmekteyiz. Hür dünyadaki vicdanlı sporcuları bu soykırım olimpiyatlarını boykot etme çağrımızı yenilemekle birlikte Türkiye dahil Türk-İslam ülkeleri başta olmak üzere barış ve insan hakları yanlısı tüm ülkeleri soykırım olimpiyatını boykot etmeye çağırıyoruz. Ayrıca BM, AB, İslam İş birliği Teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı gibi uluslararası kurum ve kuruluşları Çin’in Doğu Türkistan’da gerçekleştirmekte olduğu soykırım suçunu durdurmak için acilen göreve çağırıyoruz” dedi.

Protestoya katılanlar arasında yer alan Doğu Türkistan İnsan Hakları İzleme Derneği Genel Sekreteri Nureddin İzbasar, “Soykırım yapan bir ülkenin başkentinde insanlara barışı temsil eden, insanlığı dair güzel şeyler vaat eden bir organizasyonun yapılması olimpiyatların ruhuna aykırı. Bütün dünya ülkelerinin Pekin’de yapılacak olimpiyatları boykot etmeleri çağrısında bulunuyoruz” diye konuştu.

ABD, Kanada, Avustralya ve İngiltere Çin’de düzenlenmesi planlanan 2022 Kış Olimpiyatları’na karşı diplomatik olarak boykot kararı aldı. Kararın nedeni Çin hükümetinin Şincan’daki Uygurlar’a ve diğer azınlıklara yönelik hak ihlalleri olarak gösteriliyor.

Pekin’deki Kış Olimpiyatları 4 Şubat’ta başlayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğu Türkistanlılar’dan Kış Olimpiyatları’na Tepki Sonraki Haber >>

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Soylu 'Berberler' odası genel kuruluna katıldı

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

Cemre Birand: En çok cezaevlerindeki bebekler canımı yakıyor

'GültekinAvcı NeYaptı'

'GültekinAvcı NeYaptı'

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Operasyon geliyor dolar hesaplarına el koyulacak

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Bakın Hüseyin Kurtoğlu neden terfi ettirilmemiş

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Kar yağışı altında yürek yakan çığlık: Kiramıza yardım eder misiniz?

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Gri pasaport skandalını ortaya çıkaran konsolos çift, konsolosluğa alınmadı

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'la Taliban arasında ne fark var?

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'ın 'dil koparma' tehtidini sansürlemek istemişler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler

Erdoğan'dan cami kürsüsünden nefret dolu sözler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:19:31