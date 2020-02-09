Samanyolu Haber /Gündem / Doğu'da 2 bin 474 köyün yolları kapandı /09 Şubat 2020 12:47

Doğu'da 2 bin 474 köyün yolları kapandı

Kar ve tipinin etkili olduğu şehirlerde yollar kapandı. Toplam 2 bin 474 yere ulaşım yok.Türkiye’nin doğu illerinde kar yağışı yolların kapanmasına sebep oldu. Sivas, Van, Hakkari, Bitlis ve Muş’ta toplam 2 bin 474 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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Van Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 765 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor. Kar ve tipi nedeniyle Edremit, Gürpınar, Çatak, Muradiye Özalp, Saray ve Tuşba ilçelerindeki tüm mahallelerin yolu kapandı.

Hakkari’de 326 yol (101 köy, 225 mezra), Muş’ta 316 köy yolu, Bitlis’te 600 yerleşim biriminin yolu tamamen kapalı ve birimlere ulaşım sağlanamıyor.

ÇIĞ VE RÜZGAR UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bölge genelinde havanın çok bulutlu ve karlı olacağını duyurdu. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı beklenirken, hava sıcaklığının 4 ila 6 derece azalması öngörülüyor. Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden orta, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıklarının ise Bitlis’te – 9, Hakkari ve Muş’ta – 7, Van’da – 5 derece olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli rüzgar, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
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