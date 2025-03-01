Doğum izni uzuyor! İlk 6 ay boyunca...





HEDEF 1 MİLYON KADIN

Kadın istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar hız kazandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Meclis Araştırma Komisyonu’nda yaptığı sunumda kadınların iş hayatındaki yerini güçlendirecek yeni düzenlemeler ve teşvikler hakkında bilgi verdi.Bakan Işıkhan, memurlara yönelik doğum izinleriyle ilgili düzenlemelerin geliştirileceğini belirterek, “1 yaşından küçük çocuklarını emzirmek isteyen memurlara ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci altı ayda ise 1,5 saat izin veriliyor. Doğum izninin artırılması ve işçi ile memur arasındaki farkların giderilmesi için çalışmalarımıza başladık” dedi.Hükümetin kadın istihdamını artırmaya yönelik teşviklerini de açıklayan Işıkhan, 2019-22 yıllara arasında 3700 çalışan anne ve eğitimli çocuk bakıcısının desteklendiğini vurguladı. Annelerin kayıtlı istihdamda kalmasını teşvik etmek için çocuk bakım desteğinin 3000 TL’den 7500 TL’ye çıkarıldığını belirtti. Ayrıca ‘Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi’ kapsamında işverenlere işe alınan her kadın için aylık 25 bin liraya kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlandığını dile getirildi.Çocuk sahibi kadınlara yönelik desteklerin de arttığını ifade eden Bakan Işıkhan, 0-66 ay aralığında çocuğu olan kadınlara aylık 3000 bin lira çocuk bakım desteğinde bugüne kadar 3.833 kadının faydalandığını açıkladı. Ayrıca İşgücü Uyum Programı ile 114 bin 307 kişinin iş hayatına kazandırıldığını, bunlardan 102 bin 244’ünün kadın olduğunu bildirdi.Kadın istihdamını artırmak için yürütülen İş Pozitif Programı kapsamında bugüne kadar 758.982 kadının iş hayatına kazandırıldığını kaydeden Bakan Işıkhan, yıl sonuna kadar bu rakamın 1 milyonu aşacağını söyledi. Ayrıca, 4 bin kadın işverenin yanında çalıştıracağı 4 bin kadın işçi için 26 ay boyunca aylık net asgari ücret tutarında hibe desteği verildiğini anımsattı. “Projenin ikinci fazının gerçekleştirilmesine karar verildi” dedi.