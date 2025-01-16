Doğum masrafını ödeyemeyen Filistinli kadının bebeği 'rehin' alındı

İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan ve ikinci çocuğuna hamile olan Filistinli Samah Raf’at A. Ahmad, 11 Ocak’ta Zeytinburnu’nda bulunan Süleymaniye Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yaptı. Ancak bebek annesine verilmedi. Hastane, doğum masrafları için Samah Raf’at A. Ahmad’e 40 bin TL fatura çıkardı. Hastane yönetimi, parayı ödemediği takdirde bebeğin verilmeyeceğini belirtti. Samah Raf’at A. Ahmad, eline bağlanan bir karekod ile 5 gündür hastaneye gidip bebeğini emzirdikten sonra eve dönmek zorunda kalıyor.





Mezopotamya Ajansı’na (MA) konuşan Samah Raf’at A. Ahmad, parası olmadığı için hastane tarafından “rehin” alınan bebeğini alabilmek için yardım talebinde bulundu.





'PARAYI VERMEZSEN ÇOCUĞU VERMEYİZ'





Yaşananları anlatan Samah Raf’at A. Ahmad, “Yeni doğan bebeğimle birlikte 2 çocuğum var. Filistinli bir mülteciyim. Ocak 11’inde akşam saat 20.00 gibi Zeytinburnu'nda bir hastaneye gittik. Hamileydim ve bir çocuk doğurdum. Doğumdan sonra hastane bana bir fatura çıkardı ve benden 40 bin lira para istedi. Param olmadığı için veremedim. İki gün sonra gittim bu sefer hastanedekiler benden 50 bin lira istedi. Hastanedekiler bana, ‘Sen para vermezsen sana bebeğini vermeyiz’ dediler” ifadelerini kullandı.





İŞİ DE GELİRİ DE YOK

İsrail’in Filistin’e yönelik başlattığı savaş nedeniyle ülkesini terk ettiğini ve 3 yıldır İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşadığını belirten Samah Raf’at A. Ahmad, herhangi bir yerde çalışmadığını ve bu yüzden istenilen parayı veremeyeceğini söyledi. Samah Raf’at A. Ahmad, “Burada herhangi bir yerde de çalışmıyorum. Sadece etraftaki insanlar bana ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyor. Hiçbir gelirim de yok. Filistinliyiz ve doğal olarak mülteciyiz o yüzden resmi işlerde bizim için çok zor. Gazze’yi biliyorsunuz, bitmiş bir yer. Orada da bir şeyimiz kalmadı” diye belirtti.





'BEBEĞİMİ EMZİRİP EVE GELİYORUM'

Türkiye’de zor koşullarda yaşadığını ve bebeğinin kendisine verilmesini isteyen Samah Raf’at A. Ahmad, “Zaten çok zor koşullarda yaşıyorum. Her gün hastaneye gidip bebeğimi görüp emzirdikten sonra dönüyorum. Bu şekilde günde bir kere hastaneye gidip gelmek zorunda kalıyorum” diye konuştu.





DUYARLILIK ÇAĞRISI

Eşinin de yaklaşık 7 ay önce evraklarında eksiklik olduğu iddiasıyla sınır dışı edildiğini söyleyen Samah Raf’at A. Ahmad, “Doktorlara çok teşekkür ediyorum. Fakat 40 veya 50 bin lira kazanıp onlara vermem çok zor. Eşim de yaklaşık 7 ay önce sınır dışı edildi. Filistinli mülteciler olarak burada evrak çıkarıp kaçak olmadan yaşamak çok zor. Çocuğumu bana versinler. Kamuoyuna da duyarlılık çağrısında bulunuyorum” dedi.





Konuya dair telefonla hastane sekretaryası, "Güvenlik nedeniyle bu konuda size bilgi vermeyiz" yanıtını verdi.