Doğumu başlayan kadını taksiden indirdi!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Çayırova Mahallesi 5204 Sokak üzerinde dün saat 09:00 sıralarında doğum sancıları başlayan Suriye uyruklu Ayşe Haşim (21) hastaneye gitmek için taksi çağırdı.





Taksiye bindikten sonra doğumu başlayan kadını gören taksi sürücüsü M.B. (54), kadının arabadan inmesini istedi.





Eşiyle birlikte bir yandan doğum sancısıyla uğraşan kadın taksi sürücüsünün zorlaması sonrasında kanlar içinde arabadan indi. Sokakta doğum yapmak mecburiyetinde kalan anneye ise eşi Mahmud Haşim ve komşuları yardım etti.







ANNE VE BEBEĞİ EVE TAŞIDILAR





Takside başlayan ve sokakta devam eden doğum sonrası kordon bağı ile anneden ayrılmayan bebeği eve taşıyan komşuları, 112 Acil yardım ekiplerinden yardım istedi.







İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan anne ve bebeği ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Buradan Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne sağlıklı doğan bebeği ile bugün taburcu oldu.





DOĞUM YAPAN KADINI ARABADAN İNDİREN TAKSİCİ 10 TL ALDI





Ayşe Haşim taksiye bindiğinde doğumun başladığını, bunu gören taksicinin kendilerini zorla arabadan indirdiği anlattı.





Baba Mahmud Haşim ise taksicinin tepkisine şaşırdıklarını, ancak taksicinin kendilerini arabadan indirmesine rağmen 10 TL aldığını ifade etti.





Annenin takside yaşadığı doğum anları ise bir vatandaş tarafından kaydedildi.





Görüntülerde taksiden kanlar içinde inen anne, komşularının yardımı ile evin arka kısmına giderek doğuma devam ediyor.





Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ise anne ve bebeğini alarak hastaneye kaldırıyor.





GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN KİŞİ KONUŞTU





Çektiği görüntülerle taksicinin insanlık dışı muamelesine şahit olan Emrah Kurt o anları anlattı.





Kurt, "Eşimin sesine uyandım. Balkona çıktığımda kadının sancısı tutmuş hamileymiş, taksi çağırmışlar. Doğum yaklaşınca taksici herhalde korktu, taksiye almak istemedi geri indirdi. Kadın geri indikten sonra taksici basıp gitti. Kadın, sonra evine girdi. Çok kötüydü, kadını tutarak götürdüler. Çok üzücü bir durumdu. Benim arabam olsaydı kanadı manadı demeden götürürdüm. Çok üzüldüm." dedi.





Hamile kadını sokağan ortasına terk eden sürücü M.B.(54), Çayırova Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.





M.B. Emniyet'teki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edildi.

