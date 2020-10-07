Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğuş borçlarını ödeyemiyor /07 Ekim 2020 09:55

Doğuş borçlarını ödeyemiyor

Bloomberg, Doğuş Holding’in tutarı 2.7 milyar doları bulan borçlarını yapılandırmak için borç verenlerle görüşmeler yaptığını yazdı.

SHABER3.COM

Bloomberg’in haberine göre, Doğuş Holding geçen yıl yapılandırılan, ve tutarı 2.3 milyar Euro (2.7 milyar dolar) olan borçlarının ödemelerinin ertelenmesi için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklar Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’in borç veren bankalarla ön görüşmeler yaptığını, şirketin koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışının ciddi darbe aldığını belirtti.

İki kaynak, Doğuş Holding’in bankalara ödemelerin yapılamayacağını aktardığını belirtirken, şirket konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Nisan 2019’da 12 bankayla borçlarını altı yıllık bir düzenlemeye yayan ve yatırımlarının büyük kısmını bir süredir gıda ve konaklamaya yönlendiren holding, koronavirüs salgınındaki karantina döneminden de ciddi biçimde etkilendi. Doğuş Holding, borç yapılandırmasında restoranlardan, oteller ve eğlence mekanlarına, marinalardan otomobil distribütörlüğüne bazı varlıklarını ve hisselerini elden çıkarmayı kabul etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doğuş borçlarını ödeyemiyor Sonraki Haber >>

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Avrupa’nın en büyük hapishanesi Silivri!

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Gence kenti Ermenistan tarafından bombalandı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı

Eğlence parkındaki facianın görüntüleri çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:24:21