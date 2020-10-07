Doğuş borçlarını ödeyemiyor

Bloomberg’in haberine göre, Doğuş Holding geçen yıl yapılandırılan, ve tutarı 2.3 milyar Euro (2.7 milyar dolar) olan borçlarının ödemelerinin ertelenmesi için görüşmeler yürütüyor. Konuya yakın kaynaklar Doğuş Holding’in sahibi Ferit Şahenk’in borç veren bankalarla ön görüşmeler yaptığını, şirketin koronavirüs salgını nedeniyle nakit akışının ciddi darbe aldığını belirtti.







İki kaynak, Doğuş Holding’in bankalara ödemelerin yapılamayacağını aktardığını belirtirken, şirket konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı. Nisan 2019’da 12 bankayla borçlarını altı yıllık bir düzenlemeye yayan ve yatırımlarının büyük kısmını bir süredir gıda ve konaklamaya yönlendiren holding, koronavirüs salgınındaki karantina döneminden de ciddi biçimde etkilendi. Doğuş Holding, borç yapılandırmasında restoranlardan, oteller ve eğlence mekanlarına, marinalardan otomobil distribütörlüğüne bazı varlıklarını ve hisselerini elden çıkarmayı kabul etmişti.