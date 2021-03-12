Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğuş Holding 5.5 milyar TL zarar etti /12 Mart 2021 13:35

Doğuş Holding 5.5 milyar TL zarar etti

Daha önce bankalardan borç erteleme talep eden Doğuş Holding, 2020'de 5 milyar 551 milyon TL net zarar açıkladı. Şirketin finansman giderlerindeki artış dikkat çekti.

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Doğuş Holding, 2020 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 2019’da 889 milyon TL olan holdingin toplam net zararı, 2020’de 5 milyar 551 milyon TL’ye yükseldi.

2019’da 3,7 milyar TL olan holdingin finansman giderlerinin 2020’de 8 milyar TL’yi aşması, zararın büyümesinde etkili oldu.

Geçmiş dönem zararlarının da katkısıyla holdingin özkaynakları eksiye düşerken, toplam borçlarının 46,3 milyar TL olduğu açıklandı.

2019’da 17,8 milyar TL ciro elde eden holding, 2020’de bu rakamı 24,1 milyar TL’ye yükseltti ancak döviz kuru zararları ve faiz giderlerinin yer aldığı finansman giderleri kalemindeki sert yükseliş zarar getirdi.

2019’da 1 milyar 315 milyon TL olan holdingin esas faaliyet kârı, 2020’de 270 milyon TL’ye geriledi.

Bloomberg haber ajansının 6 Ekim 2020 tarihinde geçtiği habere göre, Doğuş Holding 2019’da yapılandırdığı 2,3 milyar euroluk borcunu ertelemek için bankalarla görüşüyordu.
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