Samanyolu Haber /Ekonomi / Doğuş Oto'dan Volkswagen açıklaması /19 Eylül 2019 12:18

Doğuş Oto'dan Volkswagen açıklaması

Doğuş Otomotiv, Volkswagen'in Türkiye distribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberleri yalanladı.

SHABER3.COM

Yeni açacağı fabrikası için Türkiye ile Bulgaristan arasında kalan, fakat Alman basınına göre Türkiye'ye daha sıcak bakan Volkswagen'in (VW),böyle bir durumda Türkiye'deki satış ve servis faaliyetlerini üzerine alacağı iddia edilmişti. Söz konusu iddialara yanıt ise Volkswagen'in Türkiye distribütörü Doğuş Otomotiv'den geldi.

'ÇIKAN HABERLER ASILSIZ'

Şirketin konuyla ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Çeşitli basın yayın organlarında ve ortamlarda, Volkswagen'in yatırım için Türkiye'yi tercih ettiği, distribütörlük faaliyetlerini yürütmekte olan şirketimizle distribütörlük ilişkisini sonlandıracağına ilişkin haberler yer almaktadır. Şirketimizin, 25 yıldır devam eden Türkiye distribütörlüğünün sona ereceğine ilişkin haberler tamamen asılsız olup, VW markası ile mevcut sözleşmemiz süresizdir" ifadesi yer aldı.

Doğuş Otomotiv'in açıklamasında, Volkswagen grubunun, Türkiye'de yatırım yapmasının ülke ve otomotiv sektörü adına çok yararlı bir gelişme olacağı aktarılırken, söz konusu kararın Volkswagen yönetimine ait olup, henüz resmi bir açıklamanın yapılmadığı vurgulandı.
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