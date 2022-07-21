Dohuk bombardımanı: Irak Türkiye Büyükelçi'sini çağırdı

Bağdat yönetimi, Irak'ın kuzeyindeki Dohuk vilayetinin Zaho ilçesine yönelik bombardımanın ardından Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Irak'ın Ankara'daki maslahatgüzarı da istişare için Bağdat'a gidecek.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı, dokuz sivilin hayatını kaybettiği açıklanan saldırının "terör örgütü kaynaklı olduğu" değerlendirilmesinde bulunduklarını duyurmuştu. Bakanlık açıklamasında "Irak hükümeti yetkililerini hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için iş birliği yapmaya davet ediyoruz" denilirken Türkiye'nin "gerçeğin açığa çıkması" için "her türlü adımı atmaya hazır" olduğu belirtilmişti.





Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Perşembe günü TRT'ye yaptığı açıklamada, "Türkiyeyi karalayan haberler çıktı ama net olarak yalanladık. Hiçbir zaman sivillere yönelik saldırı yapmayacağımızı tüm dünya bilir. (...) İlgili kurumlarla istişarler yaptık ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır" ifadelerini kullandı. "Terör örgütünün gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu saldırının ardından Irak makamları ile istişare yapabiliriz. Bu sis perdesinin aralanması için iş birliği yapabiliriz. Bu aralanmadan Türkiye'nin suçlanması doğru değil" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçiliği'ne girmeye çalışanlar olduğu yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını, eski elçilik binası önünde kısa süreli bir gösteri olduğunu ve o kitlenin kısa süre içinde dağıldığını dile getirdi.





Erbil'den Bağdat'a çağrı

Bağdat yönetiminin Türkiye'yi sorumlu tuttuğu bombardımanla ilgili Kuzey Irak hükümetinden de açıklamalar geldi.





Rudaw'ın haberine göre, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı bu saldırıyı "şiddetle kınadıklarını" ifade ederek, "Süreklilik kazanan bombardımanlar ve sınırda Türk ordusu ile PKK'lılar arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan Bölgesi ile Irak'ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor" açıklamasında bulundu.





"Türk ordusu ile PKK'lılar savaşı durdurmalı ve artık sınır bölgelerinde ölümlere ve yıkıma neden olmamalılar" diyen Neçirvan Barzani, "Irak federal hükümeti bu suçların tekrarlanmaması ve Irak topraklarından komşu ülkelerin güvenliğinin tehdit edilmemesi için gerekli her türlü önlemi almalıdır" ifadesini kullandı.





IKBY Başbakanı Mesrur Barzani de bölgelerinin "Türkiye ile PKK arasındaki mücadele nedeniyle defaatle şiddete sürüklendiğini" belirterek "bunun bir son bulması" gerektiğini söyledi. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) Başkanı Mesud Barzani ise "Hangi taraf olursa olsun masum sivillerin şehit edilmesi ve yaralanması bir suçtur ve kabul edilemez. Bu tür olayların tekrarlanmaması için bir sınır konulmalı ve vatandaşlarımız taraflar arasındaki çatışmalara kurban olmamalıdır. Bu tür felaket ve suçlara karşı ciddi ve kalıcı bir çözüm için Kürdistan Bölgesi Hükümeti ile Irak federal hükümetinin işbirliği yapmasının zamanı gelmiştir" açıklamasında bulundu.





ABD: Kabul edilemez

Bombardımanın ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) de açıklama gelmişti. Durumu yakından izlediklerini ve "sivillerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price Kuzey, "Irak'taki askeri eylemlerin Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini" belirtmişti.