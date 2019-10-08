Doktor Rana yaşadıklarını anlattı

15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsünün akabinde başlatılan Tenkil Süreci’nde iki aylık bebeğiyle gözaltına alınan doktor Rana H., yaşadıklarını Advocates of Silenced Turkey’e (AST) anlattı.





Genç doktor, bebeğini bir valize koymayı göze alarak zorluklarla dolu bir yolculuğa çıktı. 15 Temmuz sonrası yaşanan mağduriyetleri kayıt altına almak için projeler yürüten AST, doktor Rana'nın ve ailesinin yaşadıklarını “Valizdeki Bebek” ismiyle kitaplaştırdı.







Tenkil Süreci’nde sosyal ölüme terk edilen binlerce kişi Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldı. Kanun Hükmünde Kararname (KHK) hukuksuzluğundan dolayı kanuni yollarla ülkeyi terk edemeyenlerin bazıları Meriç Nehri’nde can verdi.





Doktor Rana H’nin hayatı da bir günde değişti.







“SÜTÜMÜ NEZARETHANE LAVABOSUNA SAĞDIM”





15 Temmuz günü eşiyle tatilde olan Rana H, tatil dönüşü ilk olarak eşinin işine son verilmesiyle şaşkına döndü. Ardından evine kendisini gözaltına almak için polisler geldi.





Bold'un haberine göre uzun tedaviler sonrası kavuştuğu bebeği henüz iki aylık bile olmayan Rana H, gözaltında geçirdiği günlerde itirafçı olmaya zorlandı.





Bebeğini emziremediği için biriken ve kendisine dayanılmaz acılar veren sütünü nezarethane lavabosuna sağmak zorunda kalan genç doktor “‘Bari peçete verin!’ diye inledim, fakat kimse gelmedi.” diyor.





“BAKAMIYORDUM BİLE…”





Sıkıntılı bir gözaltı safahatının akabinde serbest kalan ve yurt dışına çıkmaya karar veren Rana H. ve eşi yine zorluklarla dolu günler yaşadı.





Sınırdan geçerken bebeğini valize koyması istendi. “Ne benim ne de eşimin eli oğlumuzu valize koymaya gitti. Dayanamıyordum, bakamıyordum bile…” diyerek o anı anlatan Rana H’nin bebeğini annesi valize koydu.





Hayatları, hayalleri, meslekleri ellerinden alınan doktor çift özgürlüğe ilk adımlarını bu şekilde attı.





ÖNCE ABD, SONRA KANADA





Bir süre Gürcistan’da kalan çift önce Amerika’ya ardından da Kanada’ya geçti. Mülteci barınaklarının ardından yeni bir hayat kurmaya çalışan Rana H, “Anadolu İnsanı, diyerek adeta uhrevileştirdiğimiz insanların ne kadar acımasız ve yargılayıcı olabildiklerini gördük.” diyor ve yarınlar için tek bir cümle kuruyor: “Umuyorum ve dua ediyorum ki kader, burada bize güzel bir gelecek hazırlamıştır."





Valizdeki Bebek adlı kitabın PDF formatına Advocates of Silenced Turkey’in internet sitesinden ulaşabilirsiniz.