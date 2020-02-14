Doktor ve hemşireler ölüyor

Böylece ülkede koronavirüsün ortaya çıkması sonrası ilk kez yetkililer virus taşıyan sağlık personeliyle ilgili bir açıklama yapmış oldu.Çin Sağlık Bakan Yardımcısı Zeng Yixin, doktorların ve hemşirelerin virüsle mücadelede hayatlarını tehlikeye attıklarını söyledi.





Ülkede son haftalarda birçok hastanede personelin saatlerce ara almadan çalıştığı ve bazen koruyucu giysiler giymedikleri bildirilmişti.Çin'de koronavirüs sonucu şu ana kadar 1381 kişi hayatını kaybetti.





BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede virüs taşıyan kişilerin sayısını ise 63 bin 922 olarak açıkladı.Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü ise virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubei eyaletinde vakaların sayısının arttığını, Çin dışında ise salgın oranında büyük bir artış olmadığını açıkladı.





Koronavirüs şu ana kadar Çin dışında 24 ülkede 456 kişide görüldü. Çin dışında virüs sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı ise iki.