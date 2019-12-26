Samanyolu Haber /Politika / Doktordan Demirtaş'a 'cezaevi' uyarısı... /26 Aralık 2019 00:27

Doktordan Demirtaş'a 'cezaevi' uyarısı...

Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşen avukatlardan İHD Hapishane Komisyonu avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, yeni bir açıklamada bulundu.

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İHD Hapishane Komisyonu üyeleri, geçen günlerde kalp spazmı geçiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la Edirne Cezaevi’nde görüştü.

Avukatlar, görüşmenin detaylarını paylaşmak üzere Beyoğlu’ndaki İHD İstanbul Şubesi’nde bugün bir araya geldi.

İHD Hapishane Komisyonu avukatı Zeynep Ceren Boztoprak, “Çok fazla kilo kaybı var. Cezaevi tabribatını görebiliyoruz. Ama morali çok iyi. ‘Kötüyüm tahliye olmam lazım’ demiyor. Orada sürekli ambulans, doktor yok. Doktor kendisine, ‘Cezaevinde kalmamalısın’ demiş. Ama anladığımız o ki bunu raporunda yazmamış” dedi. 
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