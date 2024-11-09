Doktorlar bir kez daha iş bırakmaya hazırlanıyor: Bu kez daha uzun sürecek

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin ‘‘eziyet yönetmeliği’’ olarak nitelendirdiği "Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği"e tepkiler sürüyor.



Aile hekimlerinin ülke genelinde 3 gün boyunca iş bırakmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) de bir açıklama yaparak 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceklerini bildirdi.



Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir. Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz."



Sağlık Bakanlığı'nı Uyarıyoruz!



Bu gidişi kabul etmiyoruz. "Eziyet Yönetmeliği" geri çekilene kadar eylemlerimiz devam edecektir.



Meslek onurumuz ve halkın sağlığı için; 2-6 Aralık 2024 tarihlerinde 5 gün iş bırakacağımızı Sağlık Bakanlığı'na ve kamuoyuna duyuruyoruz. pic.twitter.com/1UMuJy4pjq

— Türk Tabipleri Birliği (@ttborgtr) November 8, 2024



Yeni yönetmeliğin hasta hekim ilişkisini müşteri ilişkisine çevirdiğine dikkat çeken hekimler, yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiği vurguluyor.