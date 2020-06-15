Doktorlar endişeli! Korkutan grafik









Doktor Emre Altındiş, kendisine ait sosyal medya hesabından Avrupa ve Türkiye’deki son koronavirüs vakalarını gösteren bir grafik paylaştı.





Emre Altındiş’in paylaştığı grafiğe göre Avrupa’da vaka sayılarında azalma yaşanırken, Türkiye’de ivme yeniden yükselişte...









Altındiş, ülkelere 1 milyon kişiye düşen test sayısını da paylaşarak bulaşının arttığı illerde daha çok test yapılması gerektiğini de söyledi.





İşte Emre Altındiş’in paylaşımı;





1) Tum ulkeler yasaklari gevsetti diyenler toplumu manipule ediyorlar. Salgin ve bulasi pek cok ulkede baskilandi. Daha iyi anlamak icin dun bulunan yeni vakalar:





Turkiye 1562





Fransa 407





Italya 338





Ispanya 323





Almanya 248





Bulgaristan 24





Yunanistan 9-komsuda toplam 3121 vaka!





2) Test sayilari 2 milyonu gecti vb. diyerek toplumu manipule ediyorlar. 1 M kisiye dusen test sayilari





Rusya: 101,967





İspanya: 95,507





İtalya: 76,419





ABD: 74,927





Almanya: 56,034





Türkiye: 31,225





Testler ozellikle bulasinin arttigi illerde cok hizla artmalı









Erdoğan bu haftaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında yeni tip koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçişin başladığını duyurmuştu.

