Doktorlar endişeli! Korkutan grafik

Doktor Emre Altındiş, kendisine ait sosyal medya hesabından Avrupa ve Türkiye’deki son koronavirüs vakalarını gösteren bir grafik paylaştı.
Emre Altındiş’in paylaştığı grafiğe göre Avrupa’da vaka sayılarında azalma yaşanırken, Türkiye’de ivme yeniden yükselişte...
Altındiş, ülkelere 1 milyon kişiye düşen test sayısını da paylaşarak bulaşının arttığı illerde daha çok test yapılması gerektiğini de söyledi.
İşte Emre Altındiş’in paylaşımı;
1) Tum ulkeler yasaklari gevsetti diyenler toplumu manipule ediyorlar. Salgin ve bulasi pek cok ulkede baskilandi. Daha iyi anlamak icin dun bulunan yeni vakalar:
Turkiye 1562
Fransa 407
Italya 338
Ispanya 323
Almanya 248
Bulgaristan 24
Yunanistan 9-komsuda toplam 3121 vaka!
2) Test sayilari 2 milyonu gecti vb. diyerek toplumu manipule ediyorlar. 1 M kisiye dusen test sayilari
Rusya: 101,967
İspanya: 95,507
İtalya: 76,419
ABD: 74,927
Almanya: 56,034
Türkiye: 31,225
Testler ozellikle bulasinin arttigi illerde cok hizla artmalı
Erdoğan bu haftaki Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrasında yeni tip koronavirüs salgınından normalleşme sürecine geçişin başladığını duyurmuştu.