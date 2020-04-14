Samanyolu Haber /Gündem / Doktorlar parasını verdikleri halde bir otelden çıkartıldı, İmamoğlu başka otel ayarladı /14 Nisan 2020 08:57

Doktorlar parasını verdikleri halde bir otelden çıkartıldı, İmamoğlu başka otel ayarladı

Doç. Dr. Serhat Güler, Novotel’in Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttığını duyurdu. İmamoğlu’nun yanıt verdiği Güler’in açıklamasıyla ilgili otel de bir paylaşım yaptı

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Güler, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarının oda paralarının ödenmesine rağmen kaldıkları otelden herhangi bir açıklama yapılmadan çıkartıldığını söyledi.

Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güler’e cevap vererek, başka bir otelde yerinin hazırlandığını ifade etti.

Doç. Dr. Güler paylaşımında “7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı” ifadelerini kullandı.

Dr. Güler'in sosyal medya paylaşımınına cevap veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, olayın ardından çok üzüntü duyduklarını belirterek doktorlar için başka bir otelde yer ayırttıklarını açıkladı.

İmamoğlu: Hemen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı

İmamoğlu paylaşımında, “Kıymetli hocam, bu duruma çok üzüldük, sorumluluğumuzda olmayan bir otelde tatsızlık yaşamışsınız. emen yakındaki bir otelde yeriniz hazırlandı. Arkadaşlarım sizinle hemen iletişim kuracaklar” dedi.



Otelden ‘zorunlu açıklama’

Novotel Zeytinburnu ise sosyal medya hesapları Instagram’dan yaşananlarla ilgili olarak bir “zorunlu açıklama” yayımladı.

“Birkaç saat önce sosyal medya üzerinden yayılan ve Novotel Ailesi olarak bizleri derinden üzen iddialar üzerine bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur” sözleriyle başlayan açıklama, “Novotel Zeytinburnu’nda konaklayan sağlık çalışanlarımızın otelimizden çıkartıldıkları yönündeki iddialar bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanmakta olup gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.
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