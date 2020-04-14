Doktorlar parasını verdikleri halde bir otelden çıkartıldı, İmamoğlu başka otel ayarladı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nda görev yapan Doç. Dr. Serhat Güler, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarının oda paralarının ödenmesine rağmen kaldıkları otelden herhangi bir açıklama yapılmadan çıkartıldığını söyledi.





Bunun üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Güler’e cevap vererek, başka bir otelde yerinin hazırlandığını ifade etti.





Doç. Dr. Güler paylaşımında “7 gün 24 saat görev başında olan sağlık personeline saygısızlık; Novotel Zeytinburnu ücreti ödenen odalarda ailelerini korumak için konaklayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi doktorlarını herhangi bir açıklama yapmadan otelden çıkarttı” ifadelerini kullandı.



