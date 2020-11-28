Samanyolu Haber /Gündem / "Doktorlar, televizyon yayınlarına para vererek çıkıyor" /28 Kasım 2020 15:06

"Doktorlar, televizyon yayınlarına para vererek çıkıyor"

Prof. Teoman Kadıoğlu, televizyonda yayımlanan sağlık programlarının doktorları yayına çıkarmak için para istediğini söyledi.

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Üroloji uzmanı Prof. Dr. Teoman Kadıoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, televizyon kanallarının doktorları yayına çıkarmak için para istediğini söylerken "Son 10 yılda para almadan çıkartan kanal yok" ifadesini kullandı. 

Prof. Kadıoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Sekreterim aradı; 'hocam sizi Show TV'den aradılar. Ebru Akel'in sunduğu Kendine İyi Bak programına davet ediyorlar' dedi. Sor bakalım para istiyorlar mı dedim; 6000 TL cevabı geldi. Tv'lerde seyrettiğiniz doktorlar bu yayınlara para vererek çıkıyor, bilin istedim."

"Altyazı için de 2 bin TL isteniyor"

Prof. Dr. Cem Baykal ise Kadıoğlu'na verdiği yanıtta altyazı için dahi para istendiğini söyledi. Baykal, "Hocam altyazıdan telefonunuz ve adresiniz geçerse +2000 TL, muayenehanenizden görüntü de olursa +2000 TL daha ayrıntısına girmemişler mi?" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Kadıoğlu ise, özel hastanelerin kanallarla anlaşma yaptığı da söyledi:

"Eskiden TRT ve özel kanallar davet ederdi, görev bilip katılırdım. Son 10 yılda para almadan çıkartan kanal yok. Hekimlerin çalıştığı büyük özel hastane zincirlerinin bu yayınlar için özel bütçesi ve anlaşmaları oluyor; artık çoğunlukla onların doktorları çıkıyor programlara." 
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