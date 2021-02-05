Doktorlar uyarıyor: Aşı olduysanız bir süre ağrı kesiciden uzak durun

Ağrı kesiciler de tıpkı aşılar gibi, bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Elde edilen veriler sınırlı olsa da ağrı kesici almak vücutta aşıların yaptığı etkiye benzer bir değişim yaptığı için aşıların etkisini azaltabiliyor.







Aşı olduğumuzda vücut kendisini virüslü zanneder ve ona karşı savunma mekanizmasını çalıştırmaya başlar. Bu sebeple de hastalarda baş ağrısı, ateş, yorgunluk ve kas ağrıları gibi geçici etkiler görülebilir. Bu durumun görülmesinin sebebi, metabolizmanın vücutta oluşan iltihaba (inflamasyon) verdiği tepkidir.







Euronews'te yer alan habere göre ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı Dr. Rochelle Walensky, aşı olunduğunda bu tarz semptomlar yaşanmasının aşının işe yaradığı ve bağışıklık sisteminin hızlandığı anlamına geldiğini belirtiyor.





"Ağrı kesiciler antikor üretimini azaltıyor, aşının etkisi düşüyor"





Ancak bazı ağrı kesiciler, adı üzerinde vücuttaki ağrıyı azaltmak için bağışıklık sistemini yavaşlatıcı etkiye sahip. Bunun yanında ağrı kesici almak, virüsün hücrelerin enfekte olmasını engelleyen yardımcı maddeler olan antikor sayısını da düşürüyor. Journal of Virology tıp dergisinde fareler kullanılarak konuyla ilgili bir deney yapıldı. Deney sonucunda ağrı kesicilerin, aşının etkilerini azalttığı görüldü.





Kaliforniya Üniversitesi Eczacılık Bölümü öğretim üyelerinden Jonathan Watanabe, bazı ağrı kesicilerin bağışıklık sisteminde farklı etkilere neden olmadığını belirterek, "Yine de doktorunuza sormadan aşı öncesinde ya da sonrasında ağrı kesici almamalısınız. Eğer gerçekten ihtiyacınız yoksa, hiçbir şekilde ağrı kesici almayın." diye konuştu.





Araştırmayı yapan bilim insanları ağrı kesici almak yerine koronavirüs aşısı sonrası vücutta oluşan semptomları en aza indirmek için farklı tavsiyeleri var: "Aşıyı olduğunuz kolunuza nemli bir bez koyun, çok kalın giyinmeyin, aşı olduğunuz kolu hareket ettirin ve bol sıvı gıdalar tüketin."





CDC doktorlarının aşı olanlara bir tavsiyesi daha var; Eğer kolunuzdaki kızarıklık ve yaşadığınız yan etkiler birkaç güne kadar geçmezse doktorunuza başvurun.