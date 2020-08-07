Doktorlar uyarıyor: Sağlık hizmetleri iflas eder

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Başkanı Dr. Gürsel Özer, okul dönemi, okul servisleri yoğunluğu, sonbahar–kış döneminde artması muhtemel solunum yolu rahatsızlıkları nedeniyle aile sağlığı merkezlerinde yaşanacak yoğunluğa dikkat çekti.







Sözcü'nün haberine göre, mevzuatta olmaması ve tıbbı bir gereklilik bulunmamasına rağmen özellikle kreş ve anaokullarından sağlık raporu talepleri gelmeye başladığını vurgulayan Dr. Gürsel Özer, “Tıp çevreleri ikinci basamak sağlık hizmetlerine yığılmalardan endişe ederken, yaşanması beklenen yoğunluk ile sağlığın birinci basamak hizmeti iflas etmenin eşiğine gelecektir” dedi. Dr. Özer, birinci basamak sağlık sistemini rahatlatması için öngörülen önerileri şöyle sıraladı:





- En az 10 dakika süreli randevuya hasta kabulü zorunlu olmalıdır. Sağlık Bakanlığımız ivedilikle bu konuda resmi bilgilendirme yapmalıdır.





- Pandemi süresince izlemler performans dışında tutulmalı ve okul izlemleri ertelenmelidir.





- 65 yaş üzerine uygulanan herhangi bir tanı kısıtlaması olmadan raporlu ilaçların eczanelerden reçetesiz teminine, tüm yaş grupları eklenmelidir.





- İşe giriş, ehliyet, askerlik, okul, kreş vb. eğitim kurumlarından istenen rapor muayene isteklerinin, bu dönemde daha da artacağı düşünüldüğünden, bu işlemler için özel olarak oluşturulan (ikinci basamak ya da sağlıklı hayat merkezlerinde) polikliniklerde yine randevu sistemiyle verilmesi hayata geçirilmelidir.





- Sağlık Bakanlığı’nca onanmamış ve tıbbı sınırları çizilmemiş rapor istemlerinin ret edilmeli rapor talebi olan tüm kurumlar sağlık bakanlığına başvurmalıdır.





- Şikayeti olmaksızın yurt dışına çıkış, askerlik öncesi ve hastanelerde tedavi gören hastalar gibi test yapılmış olanlara tıbbı hiçbir gereği olmayan ve salgın mücadelesine faydası olmayan 14 gün boyunca telefonla aranma gibi uygulamalar kaldırılmalıdır.





- Aile hekimliği çalışanlarının tespit ettiği şüpheli vaka veya temaslı tespitine test yapılması sağlanmalıdır.





- Aile hekimliğinin statüsünün netleştirilmesi ve kayıtlı kişi sayısının maddi kayıp yaşanmaksızın 2500'e çekilmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi yapılmalı ve ivedilikle uygulanmalıdır.





- Tek birim, çoklu birim ayırt etmeksizin, standart en fazla 4 birimli merkezler oluşturulmalı ve vekaletli izin uygulamasına son verilmelidir.