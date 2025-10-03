Samanyolu Haber /Gündem / Doktorlara nefret operasyonu: : Suçlama, TUS’a birlikte hazırlanmak /03 Ekim 2025 15:41

Doktorlara nefret operasyonu: : Suçlama, TUS’a birlikte hazırlanmak

15 Temmuz sonrası başlayan hukuksuz nefret operasyonlarının hedefinde bu sefer doktorlar vardı.

SHABER3.COM

İstanbul merkezli üç ilde, Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında bu sabah beş doktor gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan soruşturmada doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) hazırlanmak için birlikte ders çalışmak, Bank Asya’da hesap açmak ve ankesörlü telefondan aranmakla suçlanıyor.

İstanbul, Konya ve Mardin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan doktorların 2’sinin özel sektörde, 3’ünün ise kamuda çalıştığı öğrenildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doktorlara nefret operasyonu: : Suçlama, TUS’a birlikte... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:38:37