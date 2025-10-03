Doktorlara nefret operasyonu: : Suçlama, TUS’a birlikte hazırlanmak

İstanbul merkezli üç ilde, Hizmet Hareketi'ne yönelik hukuksuz soruşturmalar kapsamında bu sabah beş doktor gözaltına alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yapılan soruşturmada doktorlar Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’na (TUS) hazırlanmak için birlikte ders çalışmak, Bank Asya’da hesap açmak ve ankesörlü telefondan aranmakla suçlanıyor.





İstanbul, Konya ve Mardin’de yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan doktorların 2’sinin özel sektörde, 3’ünün ise kamuda çalıştığı öğrenildi.