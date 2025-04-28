Doktorlardan endişelendiren açıklama: 'Bir kırılma noktasına gelmiş bulunuyoruz'

Aort damarı yırtılması sonrası ameliyata alınan ve 13 gündür yoğun bakımdaki tedavisi devam eden DEM Parti milletvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in doktorlarından yeni açıklama geldi.





Cumhuriyet'te yer alan habere göre açıklamada, kalp destek cihazına bağlı olduğu vurgulanan Önder'in nörolojik tablosunun giderek bozulduğu belirtildi.





"REFLEKSLERİ AZALDI"

"Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız" denilen açıklamada "Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödeme devam etmektedir" denildi.





"BAŞKA BİR KIRILMA NOKTASINA GELMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Açıklamada, "Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder; Bugün Hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 13. Gününde, ECMO (kalp destek cihazı) ve inotropik destek tedavisi altında hemodinamik stabilitesini korumasına rağmen maalesef nörolojik tablosu giderek bozulmuş. Başka bir kırılma noktasına gelmiş bulunmaktayız. Hastamızın refleksleri azalmış, beyin ödemi devam etmektedir. Hayati tehlikesi maalesef artarak devam etmektedir. Ancak sabırla tedavilerimizi yaparak beklemeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" ifadesi kullanıldı.







