Samanyolu Haber /Gündem / Doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma açıldı /09 Temmuz 2022 10:42

Doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma açıldı

Konya'nın Selçuklu ilçesinde, meslektaşlarının öldürülmesini protesto etmek için grev yapan doktorları hedef alan imam hakkında savcılık soruşturma başlattı. Diyanet de olayın araştırılması için müfettiş görevlendirdi.

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

DW'nin haberine göre, Sağlık çalışanlarının iş bırakmasınıeleştirerek doktorları hedef gösteren imam hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Konya'nın Selçuklu ilçesindeki bir camide görev yapan imam Ahmet Gür'ün Cuma Hutbesi sırasında sarf ettiği, "Dün hastanelerin hiçbir tanesi görev yapamadı. Bu, doktorların daha fazla öldürülmesini getirir, tahriktir. Sen hastaneden boş döndün, iğne yapılacak; doktor da dedi ki bugün grevdeyiz. Sen olsan öldürmez misin, dövmez misin?" şeklindeki sözleri sosyal medyaya yansımıştı.

Tepki alan bu sözlerin ardından Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma açıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Olayın tüm yönleri ile aydınlatılması için Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı da imam hakkında soruşturma açıldığını ve bir müfettiş görevlendirildiğini duyurdu. Diyanet'in açıklamasında, "Konya ilimizde görev yapan bir imamın, cami mihrabından sağlık çalışanlarına yönelik yakışıksız sözler sarf ettiği iddia edilen görüntülerle ilgili olarak Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmış olup, bir müfettişimiz Konya ilimize gönderilmiştir" ifadelerine yer verildi.

İmam Ahmet Gür'ün sözlerine, kamuoyunun yanı sıra siyasiler de tepki göstermişti.

Konya Şehir Hastanesi'nde Kardiyolog Dr. Ekram Karakaya'nın görevi başında bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin ardından dün ülke genelinde doktorlar grev yapmıştı. Ancak acil serviste görev yapan doktorlar ise greve katılmayarak görevlerine devam etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Doktorları hedef alan imam hakkında soruşturma açıldı Sonraki Haber >>

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Sri Lanka'da göstericiler Cumhurbaşkanı'nın konutu bastı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Doktorları hedef gösteren imam hakkında soruşturma açıldı

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Siyanür skandalının üzeri kapatılmış

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski AKP’li 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını neden anlatmıyor

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Eski Japonya Başbakanı Abe suikasta uğradı

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

Şanlıurfa'da tehlikeli gerginlik

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AP’de Yunanistan Başbakanı’na geri itme tepkisi

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

AKP'liden 'yuh' dedirten sözler: 'Şu anda hastanede gidip görevliyi bile dövebiliyoruz'

Bakan Koca’ya büyük tepki

Bakan Koca’ya büyük tepki

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...

AKP'li teyze coştu: Tayyip uzaya gitti, Allah çarpar, kafirler, PKK, CHP...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:27:09