Doktorları kovan Erdoğan'a destek: 'Haklarını en iyi teslim edecek olan Cumhurbaşkanımızdır'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel hastanelere geçen hekimler için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler" dedi.







Fahrettin Koca, bugün TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.





Erdoğan’ın kamu hastanelerinden özel hastanelere geçen hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin sorulması üzerine Koca, şu yanıtı verdi:





"Sayın Cumhurbaşkanımız bu konudaki hassasiyetlerini ifade ettiler. Bir taraftan da Adalet Bakanımız, Maliye Bakanımızla birlikte bizleri bu konularla ilgili görevlendirdiler. Çalışmalarda önemli mesafe kat edildi. Son noktaya gelindi. Cumhurbaşkanımıza arz ediyor olacağız. Hekimler başta olmak üzere bütün sağlık çalışanlarımızın haklarını en iyi teslim edecek olan da kendileridir. 14 Mart günü Tıp Bayramı’nın nasıl kutladığını hep birlikte izleyelim."