Doktorların Whatsapp grubu ifşa oldu: Devlet hastanesinde hastalarla ilgili skandal ifadeler

Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde görev yapan bazı doktorların yer aldığı iddia edilen bir WhatsApp grubunda, kadın hastalar hakkında skandal ifadelerin kullanıldığı görüldü. Bir doktor tarafından paylaşılan ve sosyal medyada dolaşıma sokulan ekran görüntülerinde bazı doktorların kadın hastaların fiziksel özelliklerine yönelik aşağılayıcı yorumlar yaptığı, hastaların kıyafetleri ve dış görünüşleriyle dalga geçildiği görüldü.



Soruşturma başlatıldı



Skandalın ortaya çıkmasının ardından Sağlık Bakanlığı yetkililerinin konuyla ilgili inceleme başlattığı bildirildi.



Üniversitenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda yer alan ve üniversitemiz tıp fakültesi hastanesindeki bazı sağlık çalışanlarına ait olduğu iddia edilen yazışmalarla ilgili soruşturma başlatılmış olup, iddiaya konu personeller görevden uzaklaştırılmıştır."

