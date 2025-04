Doktorundan Sırrı Süreyya Önder için yeni açıklama: 'Zayıf da olsa umudumuz var'

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in 15 Nisan'da aort damarının yırtılması üzerine 12 saati aşan bir ameliyat geçirmesinin ardından başlayan tedavisi devam ediyor.





Önder’in doktoru ve Florence Nightingale Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş, tedavi süreci boyunca yaşananları anlatarak, "Şu hale gelmesi büyük mucize. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var” dedi.





Mezopotamya Ajansı'na Önder’in yaşadığı sağlık sorununu, müdahaleleri ve durumuna ilişkin ayrıntıları anlatan Sağbaş, hayati tehlikenin sürdüğünü de tekrar etti.





Prof. Dr. Sağbaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:





"KASILMAYI İSTİYORDUK, ÇOK SEVİNDİRDİ"

"Ameliyattan sonra 2-3 gün bekledik. Sonra tekrar ameliyata aldık. Bu sefer hem içerisini temizledik hem de kalbe bakıp gözlemledik. İlk ameliyatta kasılmayan sağ tarafın kasılmaya başladığını gördük.





"Bu çok iyi bir şey. Bu amaçladığımız bir şeydi. Yani kalbi dinlendirelim, sağ kalp kendini toparlasın ve kasılmaya başlasın istiyorduk. İstediğimiz buydu. O bizi çok sevindirdi.





"SOLUK ALMA REFLEKSİ OLUŞMUYOR"

"ECMO desteğine devam ediyoruz. Göğsünü kapattık. Beyinle ilgili bir görüntüleme yapabildik ve tomografi çektik. Bu daha yenidir. 3 gün önce akşam saatlerinde yapabildik.





"Orada yoğun bir beyin ödemi var. Nörologlar ödemin açılması gerektiğini söylüyor. Ancak bizler de o zaman net konuşabiliriz. O belirsizliğini hala koruyor. Soluk alma refleksi oluşmuyor. Uyutucu almadığı halde uyanmıyor ve gözünü açmıyor. Nörolojik açıdan olumsuz durum daha fazla gibi duruyor. Bu benim öngörüm değil, nörologların öngörüsü. O işin profesyoneli nörologlardır.





"ZAMAN BİLDİREMEYİZ"

"Zaman bildiremeyiz. Bize bunu çok soruyorlar. Ne gün solunumdan ayrılır? Ne gün uyanır? Ne gün kalbi düzelir? Ne gün ECMO’dan çıkar? Hep böyle bir süre vermemiz isteniyor. Fakat böyle hastalarda kısa, orta ve uzun vade bir şey söylememiz mümkün değil. Bu ödem ne zaman dağılır? Bunu söylememiz mümkün değil. Ne zaman uyanır? Ne zaman ECMO’dan ayırırız? Ne zaman kalp kendini toparlar?





"Bunu söyleyebilmek güçtür. Sırrı Beyin durumunda hastalık yok. Hasta var. Yani hem diseksiyon hem de kalp krizi vardı. Onun için standart bir şey yok. Anlık verilerle tedaviyi düzenleyerek bir yol haritası çizmeye çalışıyoruz.





"UYUTULMUYOR, UYANMIYOR"

"Şu an uyutucu hiçbir hiç bir ilaç almıyor. Günlerdir uyutucu bir şey almıyor ama uyanmıyor. Bunun sebebi ne? Ödem. İnşallah ödemdir. Oksijensiz de kalmış olabilir. Anoksik beyin diyoruz. Bu resüsütasyon sırasında o da olabilir. Bunun adını şu an koyamıyoruz. Şu an beynindeki hadise net budur diyemiyoruz. Daha doğrusu nörologlar diyemiyor.





"BİR MUCİZENİN PEŞİNE DÜŞTÜK"

Aslında şanslı çünkü şu hale gelmesi büyük mucize. Biz de bir mucizenin peşine düştük gidiyoruz. Bu mucizeyi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Çok dengeli olmamız lazım. Umudumuz devam ediyor. Kurtulma ihtimali zayıf da olsa umudumuz var."