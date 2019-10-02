'Dokuz devlet kurumu 55 milyar fazla harcama yaptı'

Sayıştay'a göre, altı bakanlık, iki komutanlık, iki başkanlık ve bir genel müdürlük tarafından toplamda 55 milyar 934 milyon 61 bin 32 lira ödenek üstü harcama yapıldı.







Sayıştay'ın "Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri - 2018" raporunda, ödenek üstü harcama yapan bakanlıkların İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olduğu belirlendi.





Sayıştay ayrıca, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Anayasa Mahkemesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün de ödenek üstü harcama yaptığını raporunda belirtti.





Independent Türkçe'nin aktardığına göre, ödenek üstü harcama yapan bakanlıkların yaptıkları harcama miktarı şöyle:





İçişleri Bakanlığı: 1 milyar 47 milyon 914 bin 218 Türk Lirası

Adalet Bakanlığı: 315 milyon 042 bin 245 Türk Lirası

Dışişleri Bakanlığı: 387 milyon 335 bin 728 Türk Lirası

Milli Eğitim Bakanlığı: 32 milyar 48 milyon 485 bin 856 Türk Lirası

Sağlık Bakanlığı: 9 milyar 42 milyon 797 bin 719 Türk Lirası

Ticaret Bakanlığı: 137 bin 251 Türk Lirası





En çok ödenek üstü harcama yapan bakanlık olarak Milli Eğitim Bakanlığı dikkat çekerken, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı'nın birleşmesinden oluşan Ticaret Bakanlığı'nın ödenek üstü harcamasının, Ekonomi Bakanlığı'ndan kalma olduğu rapora yansıdı.





Bakanlıkların yanı sıra, raporda Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da ödenek üstü harcaması belirtildi:





Jandarma Genel Komutanlığı: 2 milyar 323 milyon 594 bin 283 Türk Lirası

Sahil Güvenlik Komutanlığı: 39 milyon 664 bin 412 Türk Lirası





Diyanet İşleri Başkanlığı ve Anayasa Mahkemesi'nin ödenek üstü harcaması ise şöyle:





Diyanet İşleri Başkanlığı: 3 milyar 191 milyon 84 bin 725 Türk Lirası

Anayasa Mahkemesi: 110 bin 627 Türk Lirası





Sayıştay raporunda, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ödenek üstü harcaması ise, 7 milyar 537 milyon 893 bin 963 Türk Lirası olarak belirlendi.