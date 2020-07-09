dokuz8Haber'in Twitter hesabı engellendi

dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırıldı.





Dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, T24'e verdiği mülakatta daha önce de benzer bir yasakla karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız." dedi.





Yedek Twitter hesabı dokuz8TV üzerinden yapılan açıklamada, ana hesabın saldırılar sebebiyle geçici olarak sınırlandırıldığı belirtildi.





SONUÇ ALMAK İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR





Açıklamada, "Şu anda hesabımıza erişimimiz yok, yani içerik giremiyoruz, ancak takipçiler girdiğinde bir uyarı görüyorlar ve isterlerse o uyarı geçip ana hesabı açabiliyorlar. Hızla girişimlere başladık, fakat sonuç almak için desteğinize ihtiyacımız var." denildi.



