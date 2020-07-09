Samanyolu Haber /Medya / dokuz8Haber'in Twitter hesabı engellendi /09 Temmuz 2020 12:06

dokuz8Haber'in Twitter hesabı engellendi

Twitter üzerinden yayımladığı haberlerle tanınan dokuz8Haber'in sosyal medya hesabı engellendi.

SHABER3.COM

dokuz8HABER'in Twitter'daki ana hesabı bilgilendirme yapılmaksızın geçici olarak sınırlandırıldı. 

Dokuz8HABER Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Biçici, T24'e verdiği mülakatta daha önce de benzer bir yasakla karşı karşıya geldiklerini belirterek, "Yeni sosyal medya düzenlemesi yasalaşırsa bu tür sorunları her gün yaşayacağız." dedi.

Yedek Twitter hesabı dokuz8TV üzerinden yapılan açıklamada, ana hesabın saldırılar sebebiyle geçici olarak sınırlandırıldığı belirtildi. 

SONUÇ ALMAK İÇİN DESTEĞE İHTİYAÇ VAR

Açıklamada, "Şu anda hesabımıza erişimimiz yok, yani içerik giremiyoruz, ancak takipçiler girdiğinde bir uyarı görüyorlar ve isterlerse o uyarı geçip ana hesabı açabiliyorlar. Hızla girişimlere başladık, fakat sonuç almak için desteğinize ihtiyacımız var." denildi.

Yayına şimdilik yedek hesap üzerinden devam edildiği belirtilerek, "dokuz8TV" isimli Twitter hesabının takip edilmesi istendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber dokuz8Haber'in Twitter hesabı engellendi Sonraki Haber >>

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

'Sular kesik' yayını yaptılar ancak çalışan çamaşır makinesini unuttular

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Erdoğan rejimi İslamcı mı?

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:14:06