Samanyolu Haber /Gündem / Dolandırıcı Hac hayallerini kabusa çevirdi: Arabistan'a gittiler, Hac yapamadan döndüler /31 Ağustos 2025 12:41

Dolandırıcı Hac hayallerini kabusa çevirdi: Arabistan'a gittiler, Hac yapamadan döndüler

Birey Tur adlı seyahat acentesi, hac ve umre vaadiyle yüzlerce kişiyi dolandırdı. Medine’de 35 gün bekletilen mağdurlar, Mekke’ye giremeden Türkiye’ye geri gönderildi.

SHABER3.COM

İstanbul merkezli Birey Tur adlı seyahat acentesi, hac ve umre ibadetini yerine getirme hayali kuran yüzlerce vatandaşı dolandırdı. Firma, “Diyanet onaylı umre turu” ve hac vaadiyle kişi başı 1.100 ila 2.400 dolar arasında para topladı. Ancak, mağdurların hayalleri hüsranla sonuçlandı. Medine’de 35 gün boyunca bekletilen hacı adayları, Mekke’ye geçtiklerinde “Bu vize ile hac yapamazsınız” denilerek geri gönderildi.

FİRMA SAHİBİ YURT DIŞINA KAÇTI
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre mağdurlar, gerekli evrakları teslim edip ödemelerini yaptıktan sonra, yolculuk öncesi “umre iptal” mesajıyla şoke oldu. Firma yetkililerine ulaşamayan vatandaşlar, savcılığa ve emniyete başvurarak şikayetçi oldu. İddialara göre, şirket sahibi Eşref Şentürk’ün yurt dışına kaçtığı öğrenildi. Türkiye genelinde yüzlerce kişinin mağdur edildiği olayda, Kocaeli’de de onlarca vatandaş aynı yöntemle kandırıldı. Mağdurların avukatı Muhammet Kuzu, “Yüzlerce kişi dolandırılmış. Müvekkillerimiz hem maddi hem manevi zarar gördü. Adaletin yerini bulması için mücadele ediyoruz” dedi.

Birey Tur’un sadece hac değil, umre organizasyonlarında da benzer yöntemlerle vatandaşları mağdur ettiği ortaya çıktı. 84 kişinin şikayetçi olduğu olayda, savcılık soruşturması devam ederken, mağdurlar adliye önünde adalet taleplerini dile getirdi.
