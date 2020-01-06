BİRİ BAŞBAKAN DİĞERİ BAŞBAKAN YARDIMCISI OLARAK GÖREV YAPTI

Erdoğan'ın "IMF uşağı" imasında bulunduğu Babacan 7 Haziran 2015 Milletvekilliği Genel Seçimi'ne kadar ekonomiden sorumlu başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Davutoğlu ise Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçildiği 2014 yılı ağustos ayından yine Erdoğan'ın talimatı ile istifa etmek zorunda kaldığı 2016 yılı mayıs ayına kadar hem AKP genel başkanlığı hem de başbakanlık koltuğunda oturmuştu.





Erdoğan, faiz indiriminin enflasyonu da düşürdüğünü iddia ederken, moderatör Ahmet Hakan'ın Erdoğan'a yönelik övgüleri sosyal medyada "Ahmet Hakan'ın yandaşlığı pes dedirtti" yorumları





ERDOĞAN ÜÇ İSİM İÇİN "DOLANDIRICI" DEMİŞTİ





Erdoğan geçen ay Marmara Üniversitesi'ne devredilen Şehir Üniversitesi'ne arsa tahsisatında Davutoğlu, Babacan, Mehmet Şimşek için "Bunlar bir de dürüstlükten bahsedeler. Ne dürüstlüğü ya! Bunlar dolandırıcı." ithamında bulunmuştu.





Hem Babacan hem de Davutoğlu o iddiayı tekzip ederek, "Bizden her şeyin olacağını ancak dolandırıcı olmayacağını en iyi kendisi bilir." cevabını vermişti.





Davutoğlu, hayattaki bütün başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıklarının araştırılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyon kurulması teklif etmiş, ancak Erdoğan teklife dair tek kelime sarf etmemişti.